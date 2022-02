В Аламудунском районном суде Чуйской области 7 февраля состоялось заседание по делу об убийстве бывшего руководителя аппарата президента при Курманбеке Бакиеве Медета Садыркулова. Подозреваемый – Санжар Сапарбеков. Следствие предъявило ему обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Сапарбеков свою вину полностью отрицает. В итоге суд назначил следующее заседание по этому делу на 21 февраля. Санжар Сапарбеков. Фото: Кундуз Кызылжарова / «Азаттык». В чем обвиняют Сапарбекова? Сапарбекова задержали 26 ноября 2021 года. Он проходит обвиняемым по этому делу с 2011 года и объявлялся в международный розыск. Согласно обвинительному заключению, Сапарбекову вменяют статьи «Пособничество в создании преступного сообщества», «Похищение человека», «Разбой», «Угон автомототранспортного средства», «Незаконное лишение свободы», «Пытки», «Убийство», «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Хищение документа, печати или штампа». Далее следует пересказ обвинительного заключения Планирование убийства Сапарбеков с 1995 по 2000 год тренировался в спортивном клубе, где познакомился и подружился с сыном Курманбека Бакиева Максимом. После того, как Бакиев пришёл к власти, Санжар Сапарбеков с сыном президента начал заниматься бизнесом. В марте 2009 года Максим Бакиев рассказал Сапарбекову о планах убить Садыркулова. «Преступлению должны были придать вид ДТП с пожаром. Санжара Сапарбекова попросили подобрать кого-то из спортсменов для участия в преступлении. Обвиняемому пообещали денежное вознаграждение и покровительство, он согласился», — говорится в обвинительном заключении. Детальный сценарий убийства Садыркулова Сапарбекову помогали составлять экс-начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Айбек Абдыразаков и помощник Жаныша Бакиева (брата свергнутого президента) Тахир Рысалиев. Курманбек и Жаныш Бакиевы. Также в преступлении приняли участие сотрудники Службы государственной охраны (СГО) Бакыт Байжанов и Марат Турдукулов, милиционер Эргеш Маткайымов и друг Максима Бакиева Рустам Сайдуев. Кроме этого с ними был друг Сапарбекова, личность которого так и не установили. Похищение и убийство Садыркулова 13 марта 2009 года тогдашний председатель Погранслужбы Замир Молдошев «для исполнения преступных указаний» позвонил Жанышу Бакиеву и доложил, что Медет Садыркулов с сопровождающими его людьми въехал в Кыргызстан из Казахстана. Тогда переодевшийся в форму дорожного инспектора Байжанов по указанию Рысалиева остановил машину Садыркулова, где помимо него находились водитель Кубат Сулайманов и директор Института стратегических исследований Сергей Слепченко. У всех троих после этого забрали телефоны и вывезли в частный дом в селе Кок Жар. Вскоре туда приехал и Жаныш Бакиев, который стал оскорблять, избивать и пытать Садыркулова током. Санжар Сапарбеков вместе с Маратом Турдукуловым держали Садыркулова за плечи, пока его избивали Жаныш Бакиев и Айбек Абдыразаков, после чего тот потерял сознание. После этого Жаныш Бакиев дал команду убить всех троих заложников. Сапарбеков задушил Садыркулова и Слепченко, а его друг убил водителя Сулайманова. После этого Сапарбеков вместе с другими причастными к преступлению поместили тела всех троих в машину, обвязали их скотчем и повезли их на юг. По дороге похитители обнаружили, что Слепченко и Сулайманов живы. Машина остановилась на обочине у села Беш-Кунгей, друг Сапарбекова вышел из автомобиля и нанес контрольные удары камнем по головам всех троих похищенных. Сгоревший автомобиль Медета Садыркулова. После этого похитители приехали в урочище «Волчьи ворота» и инсценировали автокатастрофу, в результате которой якобы и погибли Садыркулов, Слепченко и Сулайманов. Конец пересказа Расследование убийства Медета Садыркулова Медет Садыркулов был руководителем аппарата президента Курманбека Бакиева и одним из создателей бакиевской партии «Ак-Жол». Он погиб 13 марта 2009 года при загадочных обстоятельствах. Курманбек Бакиев и Медет Садыркулов. Фото: «Азаттык». По первоначальной версии, которую обнародовали тогда власти, в его джип «Лексус» врезалась белая «Ауди-100», после чего внедорожник сгорел. Пожар унёс жизнь не только Садыркулова, но и находившихся с ним в машине Сергея Слепченко и Кубата Сулайманова. Обвиняемым в автокатастрофе со смертельным исходом тогда признали безработного Омурбека Осмонова. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии-поселении. После апрельских событий 2010 года Омурбека Осмонова убили. Жестокое убийство Садыркулова раскрыли только после свержения клана Бакиевых. Садыркулов, как позже стало известно общественности, был в плохих отношениях с братом президента Жаныбеком (Жанышем) Бакиевым. Братья Бакиевы проходили по вновь открытому делу как обвиняемые в организации убийства экс-чиновника, который готовил госпереворот. Читать еще: Смерть Садыркулова: В чём именно обвиняют Бакиевых? «Викиликс»: Садыркулов планировал свержение Бакиева за месяц до своей гибели Отправившего отрезанные ухо и палец Садыркулову могут освободить Джумакадыров, Садыркулов, Бакаев, Исанов: Кыргызские политики и автокатастрофы

