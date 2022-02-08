В Аламудунском районном суде Чуйской области 7 февраля состоялось заседание по делу об убийстве бывшего руководителя аппарата президента при Курманбеке Бакиеве Медета Садыркулова.
Подозреваемый – Санжар Сапарбеков. Следствие предъявило ему обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Сапарбеков свою вину полностью отрицает.
В итоге суд назначил следующее заседание по этому делу на 21 февраля.
В чем обвиняют Сапарбекова?
Сапарбекова задержали 26 ноября 2021 года. Он проходит обвиняемым по этому делу с 2011 года и объявлялся в международный розыск.
Согласно обвинительному заключению, Сапарбекову вменяют статьи «Пособничество в создании преступного сообщества», «Похищение человека», «Разбой», «Угон автомототранспортного средства», «Незаконное лишение свободы», «Пытки», «Убийство», «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Хищение документа, печати или штампа».
Далее следует пересказ обвинительного заключения
Планирование убийства
Сапарбеков с 1995 по 2000 год тренировался в спортивном клубе, где познакомился и подружился с сыном Курманбека Бакиева Максимом. После того, как Бакиев пришёл к власти, Санжар Сапарбеков с сыном президента начал заниматься бизнесом.
В марте 2009 года Максим Бакиев рассказал Сапарбекову о планах убить Садыркулова.
«Преступлению должны были придать вид ДТП с пожаром. Санжара Сапарбекова попросили подобрать кого-то из спортсменов для участия в преступлении. Обвиняемому пообещали денежное вознаграждение и покровительство, он согласился», — говорится в обвинительном заключении.
Детальный сценарий убийства Садыркулова Сапарбекову помогали составлять экс-начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Айбек Абдыразаков и помощник Жаныша Бакиева (брата свергнутого президента) Тахир Рысалиев.
Также в преступлении приняли участие сотрудники Службы государственной охраны (СГО) Бакыт Байжанов и Марат Турдукулов, милиционер Эргеш Маткайымов и друг Максима Бакиева Рустам Сайдуев. Кроме этого с ними был друг Сапарбекова, личность которого так и не установили.
Похищение и убийство Садыркулова
13 марта 2009 года тогдашний председатель Погранслужбы Замир Молдошев «для исполнения преступных указаний» позвонил Жанышу Бакиеву и доложил, что Медет Садыркулов с сопровождающими его людьми въехал в Кыргызстан из Казахстана.
Тогда переодевшийся в форму дорожного инспектора Байжанов по указанию Рысалиева остановил машину Садыркулова, где помимо него находились водитель Кубат Сулайманов и директор Института стратегических исследований Сергей Слепченко.
У всех троих после этого забрали телефоны и вывезли в частный дом в селе Кок Жар. Вскоре туда приехал и Жаныш Бакиев, который стал оскорблять, избивать и пытать Садыркулова током.
Санжар Сапарбеков вместе с Маратом Турдукуловым держали Садыркулова за плечи, пока его избивали Жаныш Бакиев и Айбек Абдыразаков, после чего тот потерял сознание.
После этого Жаныш Бакиев дал команду убить всех троих заложников. Сапарбеков задушил Садыркулова и Слепченко, а его друг убил водителя Сулайманова.
После этого Сапарбеков вместе с другими причастными к преступлению поместили тела всех троих в машину, обвязали их скотчем и повезли их на юг.
По дороге похитители обнаружили, что Слепченко и Сулайманов живы. Машина остановилась на обочине у села Беш-Кунгей, друг Сапарбекова вышел из автомобиля и нанес контрольные удары камнем по головам всех троих похищенных.
После этого похитители приехали в урочище «Волчьи ворота» и инсценировали автокатастрофу, в результате которой якобы и погибли Садыркулов, Слепченко и Сулайманов.
Конец пересказа
Расследование убийства Медета Садыркулова
Медет Садыркулов был руководителем аппарата президента Курманбека Бакиева и одним из создателей бакиевской партии «Ак-Жол». Он погиб 13 марта 2009 года при загадочных обстоятельствах.
По первоначальной версии, которую обнародовали тогда власти, в его джип «Лексус» врезалась белая «Ауди-100», после чего внедорожник сгорел. Пожар унёс жизнь не только Садыркулова, но и находившихся с ним в машине Сергея Слепченко и Кубата Сулайманова.
Обвиняемым в автокатастрофе со смертельным исходом тогда признали безработного Омурбека Осмонова. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии-поселении. После апрельских событий 2010 года Омурбека Осмонова убили.
Жестокое убийство Садыркулова раскрыли только после свержения клана Бакиевых. Садыркулов, как позже стало известно общественности, был в плохих отношениях с братом президента Жаныбеком (Жанышем) Бакиевым.
Братья Бакиевы проходили по вновь открытому делу как обвиняемые в организации убийства экс-чиновника, который готовил госпереворот.
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