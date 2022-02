Китай выделил 600 тысяч юаней (почти 8 млн сомов) на создание нового сквера в западной части Бишкека. Об этом сообщили в мэрии столицы. В мэрии отметили, что эти деньги Кыргызстану выделил муниципалитет города Циндао по результатам рабочего визита президента Садыра Жапарова в Китай. «На эти средства создадут сквер и увеличат площадь зеленых насаждений вдоль проспекта Дэн Сяопина от улицы Алыкулова до Кустанайской», – отметили в мэрии. Итоги визита Садыра Жапарова в Китай 6 февраля в Пекине состоялась встреча президента Садыра Жапарова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. По итогам встречи Китай предоставит Кыргызстану 5 млн доз вакцины от коронавируса и безвозмездную помощь в сфере безопасности на сумму 50 млн юаней ($7,9 млн). Также Си Цзиньпин подчеркнул необходимость поэтапного возобновления авиасообщения между странами и увеличения грузопотока через КПП «Торугарт» и «Иркештам». Он также отметил важность строительства железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан». Садыр Жапаров же предложил создать Кыргызско-китайский инвестиционный фонд с общим капиталом в $1 млрд для финансирования двусторонних проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Также Кыргызстан предложил экспортировать электроэнергию в Китай. Китайская сторона согласилась изучить данный вопрос.

