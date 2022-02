Четыре человека, которые назвали себя активистами и блогерами, выступили 8 февраля с пресс-конференцией, где потребовали принять в Кыргызстане закон об «иностранных агентах», аналогичный российскому. Они считают, что статусом «иностранного агента или шпиона» нужно маркировать СМИ, финансируемые из-за рубежа, упомянув «Азаттык» и «Клооп». Активисты посетовали, что некоторые кыргызские СМИ «неправильно» предоставляют информацию или дают ее «однобоко». Блогеры считают, что благодаря закону об иноагентах «будет контроль в стране». В ходе пресс-конференции они несколько раз утверждали, что такой закон – это не давление на свободу слова. Однако на уточняющие вопросы, что именно для них значит статус «иноагента», они так и не смогли четко ответить. Слева направо: Венера Касымова, Жыргал Сагындыков, Нурбек Тойгонбаев и Илимбек Исраилов. Фото: AKIpress. «Клооп» разобрался, кто эти активисты, чем они известны и кто оплатил пресс-конференцию. Илимбек Исраилов На пресс-конференции он назвал себя политическом блогером с аудиторией в 2,5 млн человек. Не очень понятно, откуда взялась такая цифра. На фейсбуке Исраилова 4,9 тысячи друзей, а видео на двух YouTube-каналах под схожим названием «Илимбек Исраилов» суммарно посмотрели 161 тысячу раз. В TikTok на Исраилова подписано 20 тысяч пользователей. В основном публикации Исраилова посвящены политике. Там он поддерживает нынешнюю власть, кандидата в депутаты от Свердловского округа Шайлообека Атазова и экс-депутата Турсунбая Бакир уулу. Часто Исраилов участвовал в агитационных мероприятиях Атазова, когда тот в прошлый раз выдвигался в парламент по Толойконскому избирательному округу, и публиковал с них фотографии. Илимбек Исраилов на агитационной встрече с кандидата Шайлообека Атазова в ноябре 2021 года. Фото: страница в Facebook блогера. Также он известен как сторонник признавшегося в коррупции экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Исраилов участвовал в ошском митинге в его поддержку и против неправительственных организаций в марте 2021 года. На этом митинге он пытался устроить провокацию в отношении журналистов «Клоопа» и «Азаттыка». Кроме того, журналисты Temirov Live в апреле прошлого года выяснили, что Исраилов был в числе модераторов митинга против НПО и ЛГБТ, который прошел 15 апреля 2021 года. Его участники сорвали проходивший у здания МВД митинг против насилия в отношении женщин и за отставку министра внутренних дел Улана Ниязбекова. По данным Temirov Live, в числе сорвавших акцию протеста у МВД были и сотрудники милиции. Илимбек Исраилов на митинге. Скриншот с видео. Нурбек Тойгонбаев Другой участник пресс-конференции — Нурбек Тойгонбаев (Нурбек Саяк). Он также называет себя блогером и гражданским активистом. На своей фейсбук-странице он активно высказывается в поддержку нынешней власти. На его странице есть совместные фотографии с экс-депутатом Турсунбаем Бакир уулу и другим активным митингующим Орозбеком Асековым, который в последнее время участвовал в нескольких митингах, в том числе возле редакции Kaktus Media. Турсунбай Бакир уулу и Нурбек Тойгонбаев. Фото: страница в Facebook блогера. Нурбек Тойгонбаев и Орозбек Асеков. Фото: страница в Facebook блогера. «Из открытых источников известно, что он написал стих о своих переживаниях из-за задержания Садыра Жапарова в 2017 году. Позже этот стих зачитывали другие сторонники Жапарова», — пишет о Тойгонбаеве «Кактус». Венера Касымова и Жыргал Сагындыков Также на пресс-конференции выступили Венера Касымова и Жыргал Сагындыков. Про обоих в открытых источниках мало информации, но оба активно ведут свои фейсбук-страницы и делятся постами в поддержку президента Садыра Жапарова. У Сагындыкова в профиле есть его фотография с президентом Садыром Жапаровым, а у Касымовой – с Шайлообеком Атазовым на фоне книг Садыра Жапарова. Венера Касымова (крайняя справа). Фото: страница блогерки в Facebook. Венера Касымова (в желтой куртке) рядом с Шайлообеком Атазовым. Фото: страница блогерки в Facebook. Жыргал Сагындыков с Садыром Жапаровым. Фото: страница блогера в Facebook. Кто оплатил пресс-конференцию? В ходе пресс-конференции выступившие на ней блогеры несколько раз обращались к депутатам парламента с просьбой принять законопроект о статусе иноагента, который, ещё будучи парламентарием разработал Турсунбай Бакир уулу. Сам Бакир уулу в интервью агентству 24.kg сообщил, что профинансировал пресс-конференцию блогеров. Турсунбай Бакир уулу рассказал, что вместо его законопроекта об иностранных агентах парламент принял «более мягкий» (вероятно, он имеет в виду поправки в закон об НКО, которые обязывают их дополнительно отчитываться). Турсунбай Бакир уулу. «Мы, трое инициаторов, предлагаем, чтобы проект закона об иностранных агентах рассмотрели. Может, его примут, внеся изменения в ранее принятый закон», — сказал он. *В 2014 году депутаты парламента Турсунбай Бакир уулу и Нуркамил Мадалиев инициировали законопроект, который был копией российского закона. Согласно документу, некоммерческие организации, которые занимаются «политической деятельностью», могли получить статус «иностранного агента». Но в 2016 году депутаты шестого созыва документ отклонили. «Закон об иноагентах» в России В России уже на протяжении нескольких лет действует «закон об иностранных агентах». Если сначала «клеймо иноагента» ставили только юридическим лицам, таким как СМИ, то с конца 2020 года «иноагентами» стали признавать и обычных граждан, вне зависимости от их гражданства. Deutsche Welle отмечает, что по этому закону каждый гражданин может быть признан «СМИ-иноагентом», если он распространит информацию каким угодно способом (кроме обычного разговора) и получит какие-либо материальные ценности из-за рубежа или от российской компании, у которой есть финансовые отношения с иностранцами. «Никаких исключений в законе не прописано, непосредственная связь между постом или даже комментарием в соцсетях и оплатой из-за рубежа тоже не обязательна. А информация, которую гражданин распространяет, может касаться любой темы — все равно это подпадет под действие закона», – пишет немецкое радио. Это закон неоднократно подвергался активной критике, а правозащитники называли его новейшим инструментом подавления инакомыслия и преследования НКО и журналистов. Скриншот с материала «Медузы». Признанное «иноагентом» лицо сталкивается с рядом препятствий и вынужденно любое свое публичное сообщение сопровождать маркировкой «Данное сообщение (материал) создано…». Также, попав в список «иноагентов», они рискуют получить тюремный срок до пяти лет, если не сообщают о своей деятельности в точном соответствии с требованиями закона. Читать по теме: Иностранные агенты: Как Россия стала примером для других стран в подавлении инакомыслия Эдил Байсалов хочет перенять российский законопроект об иностранных агентах

