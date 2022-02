Фото: Пресс-служба президента. Президент Садыр Жапаров побывал на Ошском рынке в Бишкеке. Целью его визита стал диалог с торговцами о контрольно-кассовых машинах (ККМ), которые они обязаны использовать. Работники рынка сразу же окружили президента. Они пожаловались Жапарову на свои проблемы — однако президент не стал делать никаких заявлений, давать обещаний и отвечать на вопросы журналистов. Ошский рынок находится на западе Бишкека, туда стекаются на работу кыргызстанцы со всех областей страны. Когда-то рынок был построен для удобства горожан, но сейчас он так разросся, что часто жители просят его закрыть и перенести за пределы столицы. Рынок поделен между нескольким владельцами, которые не всегда могут между собой договориться — иногда это приводит к митингам торговцев.

