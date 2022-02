В отношении сестры экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова – Миры Джеенбековой — возбуждено уголовное дело. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. «Госкомитет возбудил на Миру уголовное дело по статье “Коррупция”. Она только что вернулась с допроса», – написал Джеенбеков. По словам Джеенбекова, «если при прежних властях, преследовали и арестовывали только оппонентов, то теперь перешли на их родственников, детей и помощников». «Эта дорога приведет власть и государственные институты в пропасть. Таким путем невозможно уничтожить оппозицию и заткнуть ей рот», – считает политик. В ГКНБ пока не прокомментировали подробности уголовного дела, возбужденного против Миры Джеенбековой. Обвинения в незаконном обогащении 8 апреля пресс-служба ГКНБ сообщила, что судью Бишкекского горсуда Миру Джеенбекову подозревают в незаконном обогащении. По данным следствия, судья, не имея законных источников дохода, приобрела 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений, 10 парковочных мест и дорогие земельные участки в «золотом квадрате» Бишкека. Журналисты Temirov LIVE провели свое расследование и обнаружили, что по указанному Госкомитетом адресу, находится только один объект. Журналисты выяснили, что, по соглашению со строительной компанией о долевом участии, две семьи получили 20% от площади высотки. Это по 7-8 квартир на каждую семью, но не 74. Еще один из двух домов, также приписанный Мире Джеенбековой, был продан ее братом еще в 2017 году. А два других объекта она приобрела и получила в наследство еще до того, как стала судьей. При этом точно неизвестно, на какой стадии находится расследование этого дела. Равшан Джеенбеков — экс-депутат парламента. Во время президентства Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции. Но когда бывший президент оказался в опале — Джеенбеков поддержал его. Он прибыл поддержать Атамбаева во время штурма его резиденции в Кой-Таше, за что впоследствии оказался под арестом. 27 декабря политика выпустили из-под стражи из-за истечения срока ареста — дело в отношении него все еще расследуется.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!