В Кыргызстане с 1 апреля планируют поднять зарплаты работникам бюджетной сферы. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил 8 февраля в ходе запуска новой районной электросети — РЭС «Северная». Президент отметил, что зарплату повысят в том числе учителям, милиционерам и энергетикам. 13 января стало известно, что кабмин в 2022 году планирует повысить зарплату работникам бюджетной сферы на 50%. Сообщалось, что в дальнейшем ежегодно зарплату бюджетникам будут повышать на 20 процентов, а пенсии и пособия повысят на 50%. О повышении зарплат бюджетникам Садыр Жапаров говорил еще 19 декабря. «За последние 10 лет мы ушли назад, теперь мы только встаем на ноги, бюджет страны вышел с профицитом», — сказал Садыр Жапаров, и сравнил Кыргызстан с ребенком, который только начал ходить. Повысить зарплату обещают не впервые Поднять бюджетникам зарплату обещают не в первый раз. 5 октября 2021 года бывший глава кабмина Улукбек Марипов пообещал повысить зарплату учителям. Правда, не обозначил, когда именно, на сколько, и для каких категорий учителей будет это повышение. «Прилагаются все усилия для увеличения доходной части бюджета, чтобы наши учителя, врачи, работники культуры получали достойную зарплату и соцобеспечение. В текущем году мы повысили размер оплаты труда медработникам и работникам культуры. Теперь будет повышен размер зарплаты учителей», — сказал тогда Улукбек Марипов. До этого повысить учителям зарплаты обещал и один из предшественников Марипова на посту главы кабмина, Мухаммедкалый Абылгазиев. Это было еще в 2019 году.

