Первомайский районный суд Бишкека прекратил дело о незаконном обогащении в отношении экс-мэра столицы Азиза Суракматова. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе суда. Согласно сообщению, дело Суракматова закрыли 25 января из-за истечения срока давности после прошения адвоката бывшего чиновника. Также сообщается, что Суракматов признал свою вину и не стал оспаривать обвинения. В суде добавили, что экс-мэр возместил ущерб государству в размере 170 млн сомов, которые теперь находятся на депозитном счете ГКНБ. Азиз Суракматов занимал пост мэра с 2018 по 2020 год. Он был связан с несколькими строительными компаниями, которыми владела его сестра Гульбара Суракматова. Во время выдвижения на пост мэра Суракматов говорил, что подумает над тем, как избежать конфликта интересов. Госкомитет нацбезопасности задержал и водворил Суракматова в СИЗО в мае 2021 года – по подозрению в коррупции и незаконном обогащении. По версии следствия, будучи мэром Бишкека, он создал коррупционную связь с чиновниками мэрии и представителями стройкомпаний для покупки муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек. В июле 2021 года ГКНБ сообщил, что Суракматов заключил сделку со следствием и его отпустили под подписку о невыезде. Он согласился выплатить в качестве возмещения ущерба 170 млн сомов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!