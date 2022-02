В муниципальном предприятии «Бишкекзеленхоз» выявлена коррупционная схема по хищению денежных средств. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ГКНБ. По информации спецслужбы, главный бухгалтер и бухгалтер «Бишкекзеленхоза» подделывали бухгалтерские документы для незаконного начисления заработной платы сверх установленной нормы. В результате государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму 800 тысяч сомов. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями работниками коммерческих или иных организаций». Главный бухгалтер созналась в преступлении, а подозреваемые полностью возместили ущерб. Дело передадут в суд. В декабре прошлого года ГКНБ задержал заместителя начальника управления капитального строительства мэрии Бишкека по подозрению в вымогательстве. По данным ГКНБ, задержанный был заместителем начальника Управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека — получил взятку в размере $45 тысяч. Это было в то время, когда он был на посту и. о. заместителя главы Министерства транспорта. Чиновника задержали 6 декабря и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. По теме: По подозрению в вымогательстве ГКНБ задержал сотрудницу структурного подразделения мэрии Бишкека

