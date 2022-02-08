В муниципальном предприятии «Бишкекзеленхоз» выявлена коррупционная схема по хищению денежных средств. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По информации спецслужбы, главный бухгалтер и бухгалтер «Бишкекзеленхоза» подделывали бухгалтерские документы для незаконного начисления заработной платы сверх установленной нормы. В результате государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму 800 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями работниками коммерческих или иных организаций». Главный бухгалтер созналась в преступлении, а подозреваемые полностью возместили ущерб.

Дело передадут в суд.

В декабре прошлого года ГКНБ задержал заместителя начальника управления капитального строительства мэрии Бишкека по подозрению в вымогательстве.

По данным ГКНБ, задержанный был заместителем начальника Управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека — получил взятку в размере $45 тысяч. Это было в то время, когда он был на посту и. о. заместителя главы Министерства транспорта. Чиновника задержали 6 декабря и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

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