Очередные Всемирные игры кочевников (ВИК) пройдут в конце сентября в 2022 году в турецком городе Изник, что расположен на берегу одноименного озера. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил экс-министр культуры Султан Раев. Фото: Фейсбук Султан Раев Фото: Фейсбук Султан Раев Фото: Фейсбук Султан Раев Сам Раев сообщил эту информацию, так как принимал участие в работе организационного комитета предстоящих игр. Экс-министр добавил, что работа комитета прошла с участием министра спорта и молодежи Турции Мехметом Мухарама Касапоглу. «Ожидается участие 2050 этноспортсменов из 74 стран. Особое место отведено культурной программе в рамках Игр кочевников. К церемонии открытия и закрытия привлечены лучшие режиссеры и сценаристы Турции», — написал Раев. Всемирные игры кочевников были созданы в Кыргызстане. Их проводили каждые два года с 2014 по 2018 год. Затем эстафету передали Турции. ВИК 2020 и 2021 года перенесли из-за пандемии COVID-19. На играх кочевников проводят международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. В декабре 2021 года ВИК включили в Список нематериального наследия ЮНЕСКО от Кыргызстана.

