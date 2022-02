Блогерка Батмакан Жолболдуева сообщила, что ей звонят и угрожают родственники Алихана Ураимова — баткенского чиновника, на которого она ранее написала заявление в милицию за избиение. Сейчас девушка лежит в больнице. Жолболдуева записала видеообращение, в котором рассказала, что ей позвонила жена начальника городской милиции Нурлана Бурканова* и сказала, чтобы она «думала о своих дочерях и не вмешивалась». *Нурлан Бурканов — брат Арзыбека Бурканова, бывшего советника и близкого друга Садыра Жапарова. Арзыбек Бурканов был связан с компанией, которая внесла 5 млн сомов в предвыборную кампанию Жапарова. Его освободили от должности советника после нескольких громких скандалов с его участием в мае 2021 года. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев в своем интервью в начале апреля 2021 года рассказал, что у Бурканова огромное влияние в стране. «Причем тут мои дети? Зачем их впутываете сюда? […] В чём они виноваты? Лучше со мной говорите […] Если я не буду думать о дочерях, вы что, убьёте их? Или что с ними сделаете? Это всё, что вы можете делать – бить детей и женщин. […] Я вас не боюсь», — сказала Жолболдуева в своем видеообращении. По её словам, Алихан Ураимов является родственником бывшего советника президента Садыра Жапарова Арзыбека Бурканова. «Их родственники также работают в милиции и в других органах. Я не верю, что милиция сможет объективно рассмотреть дело. Поэтому хочу попросить защиту у Садыра Жапарова», — сказала она в интервью информагентству 24.kg. Однако сам Ураимов отрицает родственные связи в Буркановым. 8 февраля пресс-служба института Омбудсмена сообщила, что дело Жолболдуевой находится на контроле его баткенского представительства. Конфликт Ураимова и Жолболдуевой Батмакан Жолболдуева ведет YouTube-канал «БатмаБат». В своем видеоблоге она проверяет кафе, магазины и больницы юга Кыргызстана на соответствие санитарным нормам. Ранее она обратилась в милицию с заявлением о том, что руководитель аппарата полпредства президента в Баткенской области Алихан Ураимов ударил её, протащил за волосы и сломал её телефон. По словам Жолболдуевой, она приехала в акимиат, где проходила встреча депутатов Жогорку Кенеша из партий «Ишеним» и «Ынтымак», и хотела присутствовать на нем как журналист. Однако Ураимов всячески мешал ее работе. Блогерка опубликовала видео, на котором видно, что чиновник пытался выпроводить ее из зала заседаний. «Он заявил, что я не представляю официальное СМИ, и пытался вывести меня из зала заседания. Потом отобрал телефон, ударил и потащил меня за волосы», — рассказала Жолболдуева. Также она утверждает, что видео с камер наблюдения в акимиате удалили. В тот день пресс-служба полпредства не была доступна для комментариев, но позже Ураимов записал видеообращение, в котором обвинил Жолдубаеву в провокации. Он заявил, что её обвинения безосновательны. «На видео не сняты моменты, когда журналистка ударила меня кулаком по лицу. Она схватила меня за одежду и говорила слова, унижающие мои честь и достоинство», — сказал Ураимов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!