Генпрокурор Курманкул Зулушев на пресс-конференции 9 февраля сообщил, что еще не знает, была ли проведена экспертиза слов члена оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Мирлана Ураимова. Его задержали накануне из-за комментария в соцсетях.

ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти». Ураимова 8 февраля водворили в СИЗО ГКНБ.

«Конечно, возбуждать уголовное дело только из-за критики неправильно. Но, мысли критикующего, вы сами знаете, есть действие и бездействие, если в корне его мыслей был призыв или угроза государственной безопасности, то он должен понести наказание. Его только задержали, мы посмотрим законно или незаконно его задержали», — сказал Зулушев.

Сам Ураимов заявил на допросе, что комментарий писал не он.

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