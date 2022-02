Генпрокурор Курманкул Зулушев на пресс-конференции 9 февраля сообщил, что еще не знает, была ли проведена экспертиза слов члена оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Мирлана Ураимова. Его задержали накануне из-за комментария в соцсетях. ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти». Ураимова 8 февраля водворили в СИЗО ГКНБ. «Конечно, возбуждать уголовное дело только из-за критики неправильно. Но, мысли критикующего, вы сами знаете, есть действие и бездействие, если в корне его мыслей был призыв или угроза государственной безопасности, то он должен понести наказание. Его только задержали, мы посмотрим законно или незаконно его задержали», — сказал Зулушев. Сам Ураимов заявил на допросе, что комментарий писал не он. По теме: «Призывы к захвату власти». В ГКНБ подтвердили задержание сторонника Мадумарова Мирлана Ураимова Мадумаров потребовал прекратить задерживать людей по ночам

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!