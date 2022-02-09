Генпрокурор Курманкул Зулушев заявил на пресс-конференции 9 февраля, что следствие в отношении журналиста-расследователя Болота Темирова и акына Болота Назарова ведет Госкомитет нацбезопасности.

«Как вы все знаете, следствие по делу Temirov Live ведет Госкомитет нацбезопасности», — сказал он.

Однако с самого начала ГКНБ отрицал свою причастность к задержанию журналиста и акына. Позже спецслужба отрицала свою причастность к скрытым съемкам и травле журналистов Temirov Livе.

Камчыбек Ташиев и Курманкул Зулушев. Коллаж

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев утверждал, что это дело находится у МВД.

«Мы не распространяли информацию о Temirov Live, у нас ее нет. Мы не расследуем это дело, оно находится у МВД. Я не знаю о шантаже, обратитесь к органу, который расследует это дело. Пусть они ответят на вопрос. Я ничего не читал, я “в поле” хожу», — цитирует ИА 24.kg Ташиева.

Дело Temirov Live

20 января вышло расследование Temirov Live о родственниках главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которые заработали более 30 млн сомов на продаже мазута с госпредприятия.

Через несколько дней милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и его коллегу, акына-импровизатора Болота Назарова 22 января. При их задержании якобы были обнаружены наркотики.

Темиров заявил, что пакетик «ему подкинули». Тест его мочи и крови на наркотики показал отрицательный результат. На следующий день журналиста и акына отпустили под подписку о невыезде.

Вскоре в сети появились видео с личной жизнью журналистов Temirov Live, снятые на скрытую камеру. Журналисты выяснили, что за репортерами велась слежка, их шантажировали люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ.

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