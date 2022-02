Прокуратура Алматы возбудила уголовные дела по фактам избиения кыргызстанцев Викрама Рузахунова и Чолпонбека Сыдыкова. Об этом сообщили в пресс-службе института Омбудсмена Кыргызстана. Представители института Омбудсмена и Наццентра по предупреждению пыток узнали об этот от зампрокурора Алматы Нурлана Ауганбаева. Зампрокурора также сообщил, что в Алматы нет кыргызстанцев, находящихся под стражей. Кыргызская делегация отправилась в Алматы 8 февраля для правовой помощи кыргызстанцам, находящимся в Казахстане. Правозащитники посетят закрытые учреждения и встретятся с кыргызстанцами, проживающими в Казахстане. 10 февраля правозащитники отправятся в Тараз – в этом городе, по предварительным данным, силовики задержали двух кыргызстанцев. Митинги в Казахстане и задержание кыргызстанцев Кыргызстанцев Викрама Рузахунова и Чолпонбека Сыдыкова задержали в Казахстане во время январских протестов. Митинги начались в Мангистауской области из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже на протесты вышли и жители других регионов Казахстана – они требовали отставки правительства и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Читать по теме: Жертвы января. Десятки казахстанцев погибли, тысячи – были задержаны и заявили о жестоком обращении О задержании кыргызского джазового музыканта Викрама Рузахунова стало известно из ролика казахского государственного телеканала «Хабар 24». На видео он представился безработным, который принимал участие в погромах в Алматы. Это вызвало резонанс в Кыргызстане – пользователи соцсетей, узнавшие в мужчине на видео музыканта, потребовали освободить его и вернуть на родину. У посольства Казахстана в Кыргызстане прошел митинг в поддержку Рузахунова. 10 января Рузахунова привезли в Кыргызстан. Тогда он объяснил, что оговорил себя на опубликованном видео, чтобы его освободили. Чолпонбек Сыдыков пропал во время беспорядков в Алматы 8 января. Подруга мужчины сообщила, что у Сыдыкова истекал срок временной регистрации, и он решил поехать на родину, но его задержали на блокпосту. Спустя 11 дней его нашли в больнице в Алатауском районе со сломанными ногами и ребрами. Генконсул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов рассказал, что Сыдыкова задержали силовики в ночь на 9 января и передали полицейским, которые его избили. Сыдыкова вернули на родину 20 января. Его сразу госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

