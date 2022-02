Президент Садыр Жапаров 3 февраля вылетел в Китай и посетил открытие зимней Олимпиады в Пекине. Уже вернувшись, 8 февраля глава государства прогулялся по столичным рынкам, где объяснял торговцам пользу ККМ. Пользователи социальных сетей заметили, что в обоих случаях президент был в одной и той же куртке. Их это заинтересовало и они выяснили, что куртка Жапарова от элитного итальянского бренда мужской одежды Stefano Ricci. На официальном сайте бренда говорится, что, куртка с мехом бобра на воротнике стоит $5,9 тысяч. Садыр Жапаров на Ошском рынке 8 февраля. Фото: пресс-служба президента. Садыр Жапаров в Пекине. Фото: пресс-служба президента. Скриншот с сайта Stefano Ricci. В пресс-службе президента «Клоопу» не стали комментировать информацию о куртке Жапарова. Одежда для президента Стоимость одежды Садыра Жапарова становится предметов обсуждения не впервые. В конце октября 2020 года пользователи соцсетей заметили у Жапарова брендовую жилетку фирмы Kiton, стоимость которой оценили в $3 тысячи. Тогда он был исполняющим обязанности президента. Фото из соцсетей. В ноябре того же года журналист RegionTV, спросил у Жапарова о стоимости его одежды. На это Жапаров ответил, что костюмы покупает для него жена Айгуль, а некоторые друзья и родственники дарят одежду главе страны. «Я выложил свое фото с информацией. После, оказывается, это широко обсуждалось. Одежду подарили мне родственники и друзья. Я не спрашивал цену и до сих пор ее не знаю. Я не мог не принять подарки. К примеру, мой друг Камчы [глава ГКНБ Камчыбек Ташиев] подарил мне куртку, ее цену я также не спрашивал. Возможно, если я ее завтра надену, меня снова раскритикуют», — сказал он тогда. Другой случай с обсуждением гардероба президента произошел летом 2021 года. Тогда пользователи соцсетей заметили на президенте спортивный костюм от всё того же итальянского бренда Stefano Ricci. В этом костюме Жапаров появился на неформальной встрече президентов стран Центральной Азии в Туркменистане. Фото: Пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Берик Уали. Тогда в сети утверждали, что на официальном сайте бренда костюм Жапарова стоит $10 450: спортивные брюки — $5 600, а бомбер — $4 850. Скриншот с сайта Stefano Ricci. Кроме того, 1 января президент вместе с супругой Айгуль Жапаровой посетили горнолыжную базу в Караколе. СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на их горнолыжные костюмы. Садыр и Айгуль Жапаровы на горнолыжной. Фото: пресс-служба президента По информации издания Kaktus.media, президент был одет в белый горнолыжный костюм серии Lynn. Стоимость такого костюма на официальном сайте Toni Sailer составляет 1 099 евро. А супруга президента была в куртке серии Elin Light Fog, стоимостью от 1 099 до 1 500 евро. Скриншот сайта Toni Sailer. Скриншот сайта Toni Sailer. Дорогостоящая одежда Жапарова — это не единственное, что заметили пользователи у президента. Практически на любом мероприятии президент появляется с планшетом iPad всемирно известного бренда Apple. Цена такого планшета, согласно данным сайта Apple, варьируется от $799 до $1000, в зависимости от комплектации и года выпуска. Вместе с планшетом Жапаров использует и фирменную клавиатуру Apple, стоимостью от $299.

