Депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров 9 февраля на заседании парламента потребовал прекратить задерживать людей по ночам. Он заявил, что задержанный накануне его сопартиец Мирлан Ураимов не тот человек, который сбежит. «Можно ведь днем ведь нормально пойти, поговорить, вызвать. Почему они приходят ночью, пугают детей и мучают их? Ураимов куда-то сбежит? Он террорист, или преступник, или человек, который воровал у государства, или избил кого-то? Он интеллигентный парень, который даже никогда не повысит голоса на младших. […] Прекратите эту практику. Или это запугивание других и пример для остальных? Такого в Кыргызстане раньше не было», — заявил он, обращаясь к представителю президента в парламенте Алмасбеку Абытову. Депутат добавил, что настало время, когда граждан надо защищать от ГКНБ и правоохранителей. Он верит в то, что Ураимов не виноват. Задержание Ураимова Вечером 8 февраля ГКНБ задержал члена оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Мирлана Ураимова. В его доме провели обыск. По данным спецслужбы, его задержали по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти», потому что он «распространял провокационные материалы в соцсетях, и этому есть доказательства». Адвокатесса Ураимова Юлия Богданова сообщила, что ее подзащитного задержали сотрудники ГКНБ за комментарий в соцсетях якобы с призывом к насильственному свержению власти. По ее словам, Ураимов заявил на допросе, что комментарий писал не он. Также она добавила, что в его деле упоминается и дела о якобы поддельном дипломе Орозайым Нарматовой. По словам жены Ураимова, ее мужа увезли, когда он приехал домой – это произошло примерно в 7 часов вечера. Она рассказала, что в их дом с обыском зашли четверо мужчин. По ее словам, сотрудники спецслужб забрали телефоны ее и ее дочери, нерабочий системный блок компьютера и листы, на которых что-то было написано от руки в форме стиха. Жена Ураимова добавила, что в протоколе об обыске было сказано, что его проводили по делу о якобы поддельном дипломе бывшей депутатки Орозайым Нарматовой. Нарматова на своей странице в фейсбуке написала, что несколько дней назад сотрудники ГКНБ выдали Ураимову предупреждение. Мирлан Ураимов — член «Бутун Кыргызстан»; принимал участие в парламентских выборах 2020 года от этой партии. Он – активист и один из организаторов акции против передачи Узбекистану 50 гектаров земли возле Кемпир-Абадского водохранилища. Также он ведет страницу «Мекендеш ТВ» баракчасы на фейсбуке и в прямом эфире транслирует происходящее на Кемпир-Абадском водохранилище. Он попадал в новостные сводки, когда 25 апреля во время встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с жителями по вопросам Кемпир-Абадского водохранилища повздорил с журналистом телеканала «Регион ТВ», принадлежащего главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Предметом спора стало высказывание Ураимова о том, что телеканал «Регион ТВ», имеющий отношение к Ташиеву, «доносит народу неверную информацию».

