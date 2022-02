9 февраля возле редакции Kaktus Media собрались около 15 человек с требованиями объявить издания «Азаттык», «Клооп» и «Кактус» иностранными агентами. Митингующие держали в руках плакаты с надписями «Прокуратура, доведи уголовное дело против Кактуса до конца» и «Когда закроете “Кактус”, “Азаттык”, “Клооп” и других шпионов?» На митинг одними из первых пришли экс-депутат Турсунбай Бакир уулу и частый участник протестных акций Жолдошбек Сыргаков. Турсунбай Бакир уулу – бывший парламентарий и омбудсмен. Он был одним из тех, кто выступал против феминале в музее им. Гапара Айтиева в декабре 2019 года, а в 2014 году публично порвал флаг Израиля, и призвал своих сторонников «использовать флаг вместо туалетной бумаги». Жолдошбек Сыргаков участвовал в предыдущем митинге против «Кактуса», который прошел 28 января. Тогда он признал, что статьи издания не читал, и согласился, что журналисты ни в чем не виноваты. Он также устраивал провокации на митинге в поддержку журналиста-расследователя Болота Темирова 23 января. На митинг 9 февраля также пришли несколько сторонников бывшего депутата Шайлообека Атазова и признавшегося в коррупции экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Турсунбай Бакир уулу призвал принять написанный им законопроект об «иноагентах». «Если выяснится, что СМИ берет деньги из-за границы и направляет их, чтобы принести стране вред, то изданию [нужно давать] статус иностранного агента. Это сейчас практикуется в России», – сказал он. Журналисты поинтересовались у Бакир уулу, почему он митингует именно против оппозиционных изданий, ведь статью таджикского СМИ перепечатывали и другие издания, например «Вечерний Бишкек». «Статью на “Вечернем Бишкеке” я не читал. Это независимое издание. Покажите, если есть в этом издании такая статья, то я устрою митинг и там», – сказал экс-депутат. Также он отрицает, что за акциями протеста против СМИ стоят власти. «Я Садыра Жапарова в последний раз видел, когда снимал свою кандидатуру с президентских выборов [2021 года]. Не надо меня относить к провластным. Нам звонили представители власти и просили не выходить, поэтому нас так мало сегодня», – сказал политик. Один из митингующих заверил, что активисты нашли Турсунбая Бакир уулу в соцсетях и попросили его правильно сформулировать их мысли. Потом те же митингующие направились к офису «Клоопа». Там Турсунбай Бакир уулу призвал издания, финансируемые из-за рубежа, не вмешиваться в политику Кыргызстана. «После [январских протестов] в Казахстане мы поняли, что пороховая бочка есть везде в Центральной Азии. У нас нет в планах переходить на агрессивные действия. Хотим, чтобы Жогорку Кенеш ввел статус иноагента, а СМИ, финансируемые из-за рубежа, были под контролем государства», – сказал он. Простояв у редакции полчаса, митингующие разошлись по домам. Митинг у «Клоопа». Оплаченная Бакир уулу пресс-конференция 8 февраля сторонники закона об «иноагентах» провели пресс-конференцию в Бишкеке. Они призвали принять такой закон в Кыргызстане, напомнив, что Турсунбай Бакир уулу разработал его еще в 2014 году. О том, кто участвовал в этой пресс-конференции, читайте в нашем материале. Позже в тот же день Турсунбай Бакир уулу признался, что это он оплатил проведение пресс-конференции. «Мы, трое инициаторов, предлагаем, чтобы проект закона об иностранных агентах рассмотрели. Может, его примут, внеся изменения в ранее принятый закон», — сказал он. В 2014 году депутаты парламента Турсунбай Бакир уулу и Нуркамил Мадалиев инициировали законопроект, который был копией российского закона об «иноагентах». Согласно документу, некоммерческие организации, которые занимаются «политической деятельностью», могли получить статус «иностранного агента». Но в 2016 году депутаты шестого созыва документ отклонили. «Закон об иноагентах» в России В России уже на протяжении нескольких лет действует «закон об иностранных агентах». Если сначала «клеймо иноагента» ставили только юридическим лицам, таким как СМИ, то с конца 2020 года «иноагентами» стали признавать и обычных граждан, вне зависимости от их гражданства. Deutsche Welle отмечает, что по этому закону каждый гражданин может быть признан «СМИ-иноагентом», если он распространит информацию каким угодно способом (кроме обычного разговора) и получит какие-либо материальные ценности из-за рубежа или от российской компании, у которой есть финансовые отношения с иностранцами. «Никаких исключений в законе не прописано, непосредственная связь между постом или даже комментарием в соцсетях и оплатой из-за рубежа тоже не обязательна. А информация, которую гражданин распространяет, может касаться любой темы — все равно это подпадёт под действие закона», – пишет немецкое радио. Этот закон неоднократно подвергался активной критике, а правозащитники называли его новейшим инструментом подавления инакомыслия и преследования НКО и журналистов. Признанное «иноагентом» лицо сталкивается с рядом препятствий и вынужденно любое свое публичное сообщение сопровождать маркировкой «Данное сообщение (материал) создано…». Также, попав в список «иноагентов», они рискуют получить тюремный срок до пяти лет, если не сообщают о своей деятельности в точном соответствии с требованиями закона. Читать по теме: Иностранные агенты: Как Россия стала примером для других стран в подавлении инакомыслия Эдил Байсалов хочет перенять российский законопроект об иностранных агентах

