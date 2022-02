Генпрокуратура готова рассмотреть ответственность министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева за его высказывание о том, что жителей Таласской области не надо брать на работу руководителями. Об этом 9 февраля на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев. У главы надзорного органа спросили, почему Бейшеналиев не понес ответственность за сказанные слова. Зулушев ответил, что, если на министра напишут заявление, то его обязательно рассмотрят. «Про то, что министр оскорбил жителей Таласской области, мы прочитали в СМИ. Готовы проверить слова Бейшеналиева. Напишите заявление. Если были задеты чьи-либо чувства, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Никто не защищает министра, но он открыто извинился и объяснил, что смысл его слов был искажен», — сказал Курманкул Зулушев. Он добавил, что Генпрокуратура сможет дать юридическую оценку слов Бейшеналиева после их экспертизы. «Проговорился про таласских» Видео со словами Бейшеналиева о выходцах из Таласа в начале февраля появилось в социальных сетях. На записи министр во время выступления перед коллективом Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО) заявил, что на место директора центра Сабырбека Джумабекова нужно назначить нового руководителя, но «только не из Таласа». 5 февраля у здания Минздрава в Бишкеке прошел митинг за отставку министра здравоохранения, в нем поучаствовало около 500 человек. Участники митинга обвинили министра в трайбализме, и потребовали от него извинений за свои слова. 7 февраля министр попросил прощения у талассцев, и заверил, что его слова, сказанные во время встречи с коллективом, были вырваны из контекста. «Во время встречи я сказал, что в центре сидят родственники Сабырбека Джумабекова, и проговорился про таласских. Никакой вражды у меня с таласским народом нет, я их уважаю. […] У меня не было цели обидеть народ Таласа, пошла неправильная интерпретация моих слов. Если обидел, то приношу свои извинения», – сказал тогда Бейшеналиев.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!