Дамир Дуйшенов назначен на должность главврача Клинической больницы скорой медицинской помощи совсем недавно, после расформирования Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО). Дамир Дуйшенов. Фото: АКИpress В минздраве сообщили, что должность директора центра ликвидирована и больницей теперь будет управлять главврач. Дуйшенову 44 года. Он окончил лечебный факультет Медакадемии в Бишкеке. С 2004 по 2019 год работал врачом-травматологом в БНИЦТО. После этого он был назначен заведующим в отделении травматологии в Токмакской территориальной больнице. Скандал вокруг БНИЦТО 4 февраля министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил об увольнении директора БНИЦТО Сабырбека Джумабекова и открытии на базе БНИЦТО клинической больницы скорой помощи. По словам министра, Джумабеков фактически приватизировал больницу и поставил туда «только своих знакомых и родственников». Сам Джумабеков в ответ сказал, что реорганизацию проводят, чтобы снять его с должности, а все обвинения отрицал. После этого коллективу центру пытались представить новую директрису БНИЦТО Гулию Кожокматову и главврача Дамира Дуйшенова, но врачи не пустили их в здание. 5 февраля возле здания Минздрава прошёл митинг. Собравшиеся потребовали, чтобы Алымкадыр Бейшеналиев ушёл в отставку из-за проводимых им, по их мнению, «неправильных реформ». Сам Бейшеналиев заявил, что не намерен покидать свою должность. «Я понимаю, что каждая проводимая реформа влияет на руководителей организаций здравоохранения. И многие руководители воспринимают их лично. И они вопросы реформ переносят на личное, а личное начинают политизировать. Я еще раз повторю, проведение реформ – это приоритетные задачи руководства страны, кабмина и Минздрава. Такие больницы нужны большим городам, возьмите в пример крупные города, такие как Москва, Алматы и так далее. Там уже давно функционируют многопрофильные больницы, которые ежедневно спасают тысячи людей», — сказал Бейшеналиев. Гулия Кожокматова пробыла и.о. главы больницы недолго и успела запомниться критикой в адрес предшественника. Ее назначили 4 февраля, а уже 8 февраля должность ликвидировали.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!