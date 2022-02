В ГКНБ подтвердили задержание члена оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Мирлана Ураимова. По данным спецслужбы, его задержали по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти», потому что он «распространял провокационные материалы в соцсетях, и этому есть доказательства». В ведомстве подтвердили, что его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Кроме того, комитет призвал граждан «не поддаваться на провокации и призывы в соцсетях», которые по мнению ведомства «направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране». «Это играет на руку заинтересованным в разрушении стабильности в Кыргызстане силам, с учетом вызовов и угроз, с которыми сталкивается сегодня наше государство», – сказали в ГКНБ. Задержание Мирлана Ураимова Мирлана Ураимова задержали вечером 8 февраля. Адвокатка Ураимова Юлия Богданова сообщила, что ее подзащитного задержали сотрудники ГКНБ за комментарий в соцсетях якобы с призывом к насильственному свержению власти. По ее словам, Ураимов заявил на допросе, что комментарий писал не он, а страницу, в которой появилась запись, давно взломали и он ей не пользовался. Также она добавила, что в его деле упоминается и дела о якобы поддельном дипломе Орозайым Нарматовой. «Каждый из нас имеет право высказать слова недовольства в отношении власти. В конце концов, власть избирается народом. Почему мы не можем сказать своему избраннику, что мы им недовольны? […] За это оказываться за решеткой абсолютно неправильно», — сказала она. Также в доме Мирлана Ураимова провели обыск. По словам жены Ураимова, ее мужа увезли, когда он приехал домой – это произошло примерно в 7 часов вечера. Она рассказала, что в их дом с обыском зашли четверо мужчин. По ее словам, сотрудники спецслужб забрали телефоны ее и ее дочери, нерабочий системный блок компьютера и листы, на которых что-то было написано от руки в форме стиха. Жена Ураимова добавила, что в протоколе об обыске было сказано, что его проводили по делу о якобы поддельном дипломе бывшей депутатки Орозайым Нарматовой. Нарматова на своей странице в фейсбуке написала, что несколько дней назад сотрудники ГКНБ выдали Ураимову предупреждение. Лидер партии «Бутун Кыргызстан» и депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров расценил задержание Ураимова, как давление на партию. Мирлан Ураимов — член «Бутун Кыргызстан»; принимал участие в парламентских выборах 2020 года от этой партии. Он – активист и один из организаторов акции против передачи Узбекистану 50 гектаров земли возле Кемпир-Абадского водохранилища. Также он ведет страницу «Мекендеш ТВ» баракчасы на фейсбуке и в прямом эфире транслирует происходящее на Кемпир-Абадском водохранилище. Он попадал в новостные сводки, когда 25 апреля во время встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с жителями по вопросам Кемпир-Абадского водохранилища повздорил с журналистом телеканала «Регион ТВ», принадлежащего главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Предметом спора стало высказывание Ураимова о том, что телеканал «Регион ТВ», имеющий отношение к Ташиеву, «доносит народу неверную информацию». Орозайым Нарматова стала депутаткой от партии «Бутун Кыргызстан» после выборов в парламент в конце ноября 2021 года. Однако уже в конце января ее лишили мандата. Поводом стало уголовное дело, возбужденное ГКНБ о том, что ее диплом поддельный. Фигурантами уголовного дела стали сотрудники Джалал-Абадского госуниверситета.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!