Генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил что два сотрудника милиции были наказаны за утечку информации и видео с проведения экспертизы в наркологии в отношении журналиста-расследователя Болота Темирова в ночь с 22 на 23 января. «По утечке видео, мы внесли предложение, и два сотрудника МВД получили свои наказания», — сказал он. Курманкул Зулушев на пресс-конференции. Скриншот При этом, Зулушев не уточнил, какое именно наказание понесли правоохранители. 22 января в редакции Temirov Live провели обыск, а Темирова задержали — милиция утверждала, что у журналиста нашли наркотики. Журналист и его коллеги, присутствовавшие при обыске, сообщили, что сверток ему подкинули в задний карман. После задержания Темирова отвезли в наркологию — тест его мочи на наркотики был отрицательным. Однако в сети появилось видео, где анализ мочи Темирова на наркотики показал якобы положительный результат. «Время определения наличия наркотиков в моче 5-10 минут. На видео вырезали конец, когда тест просох и появилась вторая полоска. И я подписывал справку, где все три теста указаны как отрицательные. Законность появления записи следственной съемки в сети вызывает вопросы. Хотя о чем я», — отметил тогда сам журналист. Дело Temirov Live Болот Темиров. Милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и его коллегу, акына-импровизатора Болота Назарова 22 января. При их задержании якобы были обнаружены наркотики. Их подозревают в «Незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта». А Назарова подозревают еще и в «Склонении к употреблению наркотических средств и психотропных веществ». На следующий день их отпустили под подписку о невыезде. Но вскоре в сети появились видео про журналистов Temirov Live, снятые на скрытую камеру. И Темиров, и Назаров действия милиции связывают с их деятельностью и выходом расследования Temirov Live про сомнительные схемы при экспорте мазута, произведенного госкомпанией «Кыргызнефтегаз». К этим схемам имеют отношение родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

