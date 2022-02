Парламент Кыргызстана 9 февраля обсудил и принял в первом чтении законопроект, разрешающий тонировку стекол автомобилей – по замыслу инициаторов, такое разрешение будет платным. Они предлагают за деньги разрешать автомобилистам тонировать передние боковые стекла автомобилей. Ранее этот законопроект одобрил профильный комитет парламента в первом чтении. Тонировка стёкол машины. Фото: КНИА «Кабар». В ходе обсуждения документа мнения депутатов о его необходимости и правильности разделились. Некоторые парламентарии считают, что разрешение тонировки повлечет за собой увеличение случаев ДТП. Остальные же заявили, что принятие законопроекта увеличит поступления в бюджет. Депутат Кундузбек Сулайманов считает, что, приняв законопроект, парламент «поменяет жизнь человека на деньги». «Когда поворачиваешь направо-налево, идёт дождь, или когда холодно и окна запотели, ничего не видно. Тем более, когда затонировано. Вы подумайте о жизни человека здесь! Вот что самое главное!» — призвал он. Из-за технических сбоев депутаты шесть раз не могли проголосовать по этому законопроекту, но в итоге за него проголосовал 71 депутат, а шестеро выступили против. Сейчас в Кыргызстане тонировка передних боковых и лобового стекол автомобиля запрещена. Для чего этот законопроект? Законопроект о платном разрешении на тонировку инициировал Кабинет министров. По словам главы Минэкономики Данияра Амангельдиева, документ нужен для устранения коррупционных рисков – хотя это сейчас в Кыргызстане и запрещено, многие всё равно ездят на авто с тонированными стеклами. Данияр Амангельдиев на заседании парламента. Скриншот с видео. По данным МВД, в год инспекторы выписывают до 3000 протоколов за незаконную тонировку. Штраф за нее сейчас составляет 5,5 тысяч сомов. Амангельдиев отметил, что у законопроекта нет цели пополнить Республиканский бюджет, но деньги, поступившие от приобретения разрешений на тонировку, будут идти в казну. Как можно будет получить разрешение на тонировку? По словам начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД Азамата Исраилова, чтобы исключить коррупцию при выдаче разрешений на тонировку, этим не будет заниматься ни один госорган. Оплата за разрешение будет производиться онлайн, а само разрешение будет регистрировать госучреждение «Унаа». Данные о том, есть ли у хозяина конкретного автомобиля разрешение на тонировку, будут открытыми – их можно будет посмотреть на онлайн-портале CarCheck. Чиновники считают, что такая система обеспечит общественный контроль над тонированными автомобилями. По словам министра экономики, разрешения будут выдаваться физлицам – например, если автовладелец продал свою машину и купил новую, он сможет нанести тонировку и на новый автомобиль. Глава ГУОБДД добавил, что законопроект предлагает поощрять дорожных инспекторов, выявивших незаконную тонировку, отдавая им часть выписанного за это нарушение штрафа. Сумму штрафа ещё не установили – по плану инициаторов, она должна быть вдвое больше стоимости самого разрешения. Столько будет это стоить? По словам министра экономики, пока окончательно не решено, во сколько будет обходиться разрешение на тонировку, но это сумма от 30 до 50 тысяч сомов. Кабмин ожидает, что на начальном этапе около 20 тысяч автовладельцев приобретут это разрешение. Данияр Амангельдиев, Нурбек Абдиев и Азамат Исраилов на заседании парламента. Скриншот с видео. Кто сможет покупать разрешение? Министр экономики сказал, что разрешение на тонировку для владельцев легковых автомобилей будет действовать один год. Для такси, грузового и пассажирского транспорта тонировка будет запрещена. Спецавтомобили – перевозящие осужденных или первых лиц государства, а также инкассаторские машины – можно будет тонировать, как и прежде, без покупки разрешения. Это не приведет к увеличению ДТП? Если коротко, никто не знает. По словам начальника ГУОБДД, серьезных исследований о влиянии тонированных стекол на аварийность ни в мире, ни в Кыргызстане, не проводилось. «В какой степени [тонировка] влияет [на аварийность], никто не может сказать», — отметил он. Однако, по словам замминистра внутренних дел Нурбека Абдиева, ведомство будет анализировать ситуацию на дорогах. Если тонировка автомобилей приведет к увеличению количества ДТП, оно даст свои рекомендации Кабмину. «Полный анализ будет по итогу трех-шести месяцев или года. Там мы проанализируем, привело ли [разрешение тонировки] к увеличению ДТП, и дадим рекомендации кабмину», — отметил он.

