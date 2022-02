У депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша будет по одному помощнику и ассистенту. Об этом «Азаттыку» сообщил нардеп Балбак Тулобаев. По его словам, такое решение приняли на заседании 9 февраля за закрытыми дверями, когда утверждали структуру аппарата парламента. Заседание парламента 9 февраля. Фото: сайт Жогорку Кенеша. «Только Дастану Бекешеву предоставят еще одного помощника и служебную машину», — сказал Тулобаев. Ранее депутатка Надира Нарматова просила вернуть некоторые привилегии народным избранникам. Она отметила, чтобы они «хорошо работали» парламентариям нужны помощники и консультанты. Также Тулобаев сообщил, что около 60 сотрудников аппарата Жогорку Кенеша сократят. Известно, что сотрудники аппарата парламента в среднем получают 17-18 тысяч сомов в месяц. 3 декабря 2021 года президент Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления». В нём он «рекомендовал» Жогорку Кенешу сократить расходы на депутатов, которые обеспечивают за счет бюджета. Также глава государства тогда предложил сократить штат работников аппарата Жогорку Кенеша на 30%. За день до подписания указа, 2 декабря Жапаров объединил Управделами президента и Управделами Жогорку Кенеша в одно. Но этим остались недовольны некоторые депутаты. На своем первом заседании нардепы 7 созыва отмечали, что управделами парламента должен быть самостоятельным и внесли предложения о его разделении. Жапаров в ответ на это призвал депутатов отозвать свои предложения и заявил, что одно Управделами «в равной степени подчиняется и обслуживает» и президента, и кабмин, и Жогорку Кенеш.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!