У главы МВД Улана Ниязбекова появился еще один заместитель. Начальник Главного управления информационных технологий МВД Суйунбек Ниязбеков теперь будет курировать вопросы цифровизации в системе органов внутренних дел. Суйунбек Ниязбеков. Фото: Пресс-служба МВД В пресс-службе МВД сообщили, что 9 февраля его представили личному составу. По данным ведомства, во всех министерствах назначены новые заместители министров по цифровизации. «Мы живем в эпоху цифровизации и должны максимально использовать ее потенциал. Одной из главных задач для нового замминистра будет переход к цифре во всех подразделениях», — подчеркнул Улан Ниязбеков. Ранее Суйунбек Ниязбеков занимал должность начальника Главного управления информационных технологий МВД. Во время введения Чрезвычайного положения он был заместителем коменданта. В пресс-службе ведомства добавили, что Улан Ниязбеков и его новый заместитель — не родственники, а однофамильцы. Теперь в Кыргызстане стало пять замглавы МВД. Первый заместитель — Адылбек Бийбосунов, следом Нурбек Абдиев, Октябрь Урмамбетов и Эркебек Аширходжаев.

