Генпрокурор Курманкул Зулушев рассказал на пресс-конференции 9 февраля, что Бишкекская прокуратура проверяет видео о личной жизни журналистов Temirov Live. Видео были распространены в соцсетях для травли журналистов, в них использовались кадры со скрытых камер. Одна из камер была установлена в съемной квартире основателя издания Болота Темирова. Курманкул Зулушев на пресс-конференции. Скриншот «Прокуратура проверяет вмешательство в личную жизнь, скрытую съемку интимных видео. Если это все будет доказано, то мы возбудим уголовное дело и доведем его до конца», — заверил генпрокурор. Дело Temirov Live 20 января вышло расследование Temirov Live о родственниках главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которые заработали более 30 млн сомов на продаже мазута с госпредприятия. Через несколько дней милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и его коллегу, акына-импровизатора Болота Назарова 22 января. При их задержании якобы были обнаружены наркотики. Темиров заявил, что пакетик «ему подкинули». Тест его мочи и крови на наркотики показал отрицательный результат. На следующий день журналиста и акына отпустили под подписку о невыезде. Вскоре в сети появились видео с личной жизнью журналистов Temirov Live, снятые на скрытую камеру. Согласно расследованию «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP, за журналистами издание долгое время следили. В квартире Болота Темирова нашли камеру видеонаблюдения, которая записывала все происходящее и отправляла на облачный сервер. Следили и за акыном Болотом Назаровым — его снимали, когда он расслаблялся в квартире. Также группа мужчин, которые представились оперативниками ГКНБ, шантажировали сотрудницу издания и требовали от нее сообщать им о расследованиях, публикация которых запланирована в ближайшее время. Они угрожали ее семье и обещали опубликовать интимное видео, на котором она была с молодым человеком. Этот мужчина встречался с ней с весны 2021 года, пригласил ее на отдых летом в дом, в котором оказались скрытые камеры. Так как она не сообщила шантажистам о публикации расследования о родственниках Ташиева, интимное видео распространили в соцсетях, а мужчина перестал выходить на связь. Источник в органах сообщил, что этот мужчина — сотрудник ГКНБ. Слежка и шантаж. Как устроена кампания травли журналиста Болота Темирова

