Генпрокурор Курманкул Зулушев рассказал на пресс-конференции 9 февраля, что Бишкекская прокуратура проверяет видео о личной жизни журналистов Temirov Live. Видео были распространены в соцсетях для травли журналистов, в них использовались кадры со скрытых камер. Одна из камер была установлена в съемной квартире основателя издания Болота Темирова.

Курманкул Зулушев на пресс-конференции. Скриншот

«Прокуратура проверяет вмешательство в личную жизнь, скрытую съемку интимных видео. Если это все будет доказано, то мы возбудим уголовное дело и доведем его до конца», — заверил генпрокурор.

Дело Temirov Live

20 января вышло расследование Temirov Live о родственниках главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которые заработали более 30 млн сомов на продаже мазута с госпредприятия.

Через несколько дней милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и его коллегу, акына-импровизатора Болота Назарова 22 января. При их задержании якобы были обнаружены наркотики.

Темиров заявил, что пакетик «ему подкинули». Тест его мочи и крови на наркотики показал отрицательный результат. На следующий день журналиста и акына отпустили под подписку о невыезде.

Вскоре в сети появились видео с личной жизнью журналистов Temirov Live, снятые на скрытую камеру.

Согласно расследованию «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP, за журналистами издание долгое время следили.

В квартире Болота Темирова нашли камеру видеонаблюдения, которая записывала все происходящее и отправляла на облачный сервер.

Следили и за акыном Болотом Назаровым — его снимали, когда он расслаблялся в квартире.

Также группа мужчин, которые представились оперативниками ГКНБ, шантажировали сотрудницу издания и требовали от нее сообщать им о расследованиях, публикация которых запланирована в ближайшее время.

Они угрожали ее семье и обещали опубликовать интимное видео, на котором она была с молодым человеком. Этот мужчина встречался с ней с весны 2021 года, пригласил ее на отдых летом в дом, в котором оказались скрытые камеры.

Так как она не сообщила шантажистам о публикации расследования о родственниках Ташиева, интимное видео распространили в соцсетях, а мужчина перестал выходить на связь. Источник в органах сообщил, что этот мужчина — сотрудник ГКНБ.