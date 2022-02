Генпрокурор Курманкул Зулушев рассказал, что Бишкекская прокуратура проверяет видео со скрытой съемкой — за журналистами издания следили и использовали видео для травли в соцсетях. Также в генпрокуратуру поступило заявление от главреда издания Болота Темирова. «Прокуратура проверяет вмешательство в личную жизнь, скрытую съемку интимных видео. Если это все будет доказано, то мы возбудим уголовное дело и доведем его до конца», — заверил генпрокурор. Согласно расследованию «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP, группа мужчин, которые представились оперативниками ГКНБ, шантажировали сотрудницу издания и требовали от нее сообщать им о выходящих расследованиях. Они угрожали ее семье и обещали опубликовать интимное видео, на котором она была с молодым человеком. Этот мужчина встречался с ней с весны 2021 года, пригласил ее на отдых летом в дом, в котором оказались скрытые камеры. Так как она не сообщила шантажистам о выходящем расследовании о нефтебизнесе родственников Ташиева, видео опубликовали в соцсетях, а мужчина перестал выходить на связь. Источник в органах сообщил, что этот мужчина — сотрудник ГКНБ. Слежка и шантаж. Как устроена кампания травли журналиста Болота Темирова Помимо этого следили за самим Болотом Темировым — в его квартире прямо в спальне нашли камеру наблюдения, а в интернет слили видео его беседы с женой. Следили и за акыном Болотом Назаровым — как минимум два видео с ним, снятых с разных ракурсов, в том числе с близкого расстояния, растиражировали в соцсетях.

