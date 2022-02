Генпрокурор Курманкул Зулушев на пресс-конференции 9 февраля сказал журналистам, что они должны отвечать за опубликованные ими материалы. «Будь это Kaktus Media, Temirov Live или другой блогер, если они сделали что-то против интересов государства, против граждан или нарушили закон, все должны нести ответственность, как обычные граждане и госслужащие. Нет такой неприкосновенности. Вы должны отвечать за свои опубликованные материалы», — заявил Зулушев. Зулушев высказал свое мнение на фоне непрекращающегося давления на журналистов в Кыргызстане. Прессинг журналистов начался сразу после смены власти и прихода на пост президента Садыра Жапарова. После парламентских выборов в ноябре 2021 года давление в отношении журналистов усилилось. В январе 2022 года в офисе издания Temirov Live после публикации расследования о родственниках главы ГКНБ Камчыбека Ташиева был проведен обыск, главного редактора обвиняют в хранении наркотиков, а журналисты редакции подверглись травле. Против издания «Кактус» возбуждено уголовное дело по статье «Пропаганда войны». Журналисты издания перепечатали позицию таджикских властей о приграничном конфликте, произошедшем в конце января. В феврале этого года прошло два митинга против «Клоопа», «Кактуса» и «Азаттыка». Митингующие требуют закрыть редакции, так как они финансируются из-за рубежа и якобы дестабилизируют обстановку в стране. Журналисты Кыргызстана требуют от властей прекратить атаки на СМИ и свободу слова Садыр Жапаров пообещал не подавать в суд на СМИ

