Правозащитная организация Amnesty International обратилась к властям Кыргызстана и призвала их прекратить уголовное дело по статье «Пропаганда войны» из-за перепечатки публикации на сайте Kaktus Media. Об этом говорится в обращении на сайте правозащитников. По словам директора Amnesty International по Центральной Азии Мари Стразерс, дело Kaktus Media «абсурдно и опасно». Она считает, что независимо от приговора, сам факт начала уголовного преследования независимого СМИ подрывает право на получение и распространение информации в Кыргызстане. «Подобные нападки на свободную прессу попросту недопустимы. Граждане Кыргызстана должны иметь возможность знакомиться с разными точками зрения, в том числе по таким вопросам как государственная безопасность и вооруженные конфликты, даже если публикация кого-то оскорбляет или задевает, или оспариваются властями», – сказала Стразерс. В организации также отметили, что перепечатка материала таджикского СМИ Asia Plus на сайте Kaktus Media не содержала призывов к насилию. «Несколько журналистов уже были вызваны в Генпрокуратуру на допрос в связи с этим уголовным делом. Содержание разговоров остается неизвестным, так как с допрошенных была взята подписка о неразглашении, что также вызывает беспокойство», — говорится в заявлении правозащитников. Дело из-за перепечатки Прокуратура 1 февраля возбудила уголовное дело по факту публикации, которую Kaktus Media перепечатал с таджикского СМИ Asia Plus, о конфликте на кыргызско-таджикской границе. Надзорный орган возбудил дело по статье «Пропаганда войны». В прокуратуре посчитали, что в перепечатке Kaktus Media содержалась «недостоверная информация о том, что военнослужащие Кыргызстана первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали Таджикистан». Кроме этого у редакции Kaktus Media 28 января прошел небольшой митинг, где были замечены провокаторы, выступавшие за закрытие издания. При этом еще до начала митинга редакция принесла извинения, объяснив почему было важно показать и другую точку зрения. Еще один митинг против Kaktus Media провели 9 февраля. На нем собрались те же люди, что и на первом митинге. Требования остались прежними закрыть издание, а также принять закон об иностранных агентах. Читать еще: Митингующие у редакций «Кактуса» и «Клоопа» потребовали признать некоторые СМИ Кыргызстана иноагентами

