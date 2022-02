В Бишкеке задержан следователь УВД Октябрьского района по подозрению в вымогательстве взятки. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в МВД. Сообщается, что следователь вымогал 15 тысяч сомов. В правоохранительных органах пока не дали подробностей о том, у кого мужчина вымогал деньги. 9 февраля его задержали оперативники ГКНБ и служба внутренних расследований МВД. «МВД принимает меры по укреплению служебной дисциплины. Усилена борьба с коррупцией, ведется чистка рядов милиции от недобросовестных сотрудников, подрывающих авторитет правоохранительного органа», – отметили в МВД. 9 декабря 2021 года сотрудники ГКНБ совместно с милиционерами задержали старшего следователя УВД Таласской области с поличным при получении взятки. По данным ГКНБ, следователь вымогал у гражданина 300 тысяч сомов за прекращение досудебного производства. Его задержали с поличным при получении взятки в 50 тысяч сомов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!