За рубежом официально на заработках находятся 1 млн 118 тысяч кыргызстанцев. Об этом изданию «Азаттык» сообщил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом Кубандык Акматбеков. По его данным, больше всего мигрантов из Кыргызстана находятся в России — 1 млн человек. 76 тысяч кыргызстанцев находятся в российском «черном списке» и не могут въехать в эту страну, добавил директор центра. На втором месте находится Казахстан, где трудятся 30 тысяч кыргызстанцев, затем Турция — 20 тысяч человек. В США и Арабских странах в общем работают 10 тысяч соотечественников, в Германии, Канаде и Италии — шесть тысяч. Более пяти тысяч кыргызстанцев трудоустроено в Южной Корее. Центр трудоустройства граждан создали в январе 2022 года. Он работает при Министерстве труда, соцобеспечения и миграции. В кабинете министров тогда сообщили, что центр создан для защиты прав и интересов кыргызских трудовых мигрантов за рубежом.

