ГКНБ допустил неточность в своем пресс-релизе. Ведомство сообщило о задержании сотрудников банка, а после уточнило, что это бывшие служащие «Айыл Банка». ГКНБ обнаружил в «Айыл-Банке» коррупционную схему — экс-сотрудниками выдавались нецелевые и неликвидные кредиты в ущерб государству. 8 февраля четырех человек задержали и водворили в ИВС ГКНБ. По данным комитета, в 2017 году ОАО «Айыл-Банк» выдало частной компании ОсОО «Россиф» кредит в сумме 3,5 млн долларов США (295,7 млн сомов) с искусственным завышением залогового имущества. ОсОО «Россиф» выставило банку в качестве залога имущество стоимостью в 348,5 млн сомов, однако судебно-экспертная служба при минюсте оценила имущество всего на 271,8 млн сомов. Разница оценочной стоимости составила 76,6 млн сомов. В ГКНБ добавили, что устанавливают причастность других лиц к данному преступлению. Проблемы с кредитами «Айыл Банка» 29 ноября 2021 года Госкомитет выявил в «Айыл Банке» факты нецелевого выделения крупных кредитов отдельным компаниям под залог имущества. При этом само имущество было неликвидным — то есть, его нельзя было продать. ГКНБ начал досудебное производство по статье «Коррупция». Проверку в госбанках комитет начал после того, как 26 ноября на заседании Совета безопасности президент Садыр Жапаров заявил, что льготные кредиты, предназначенные для фермеров Кыргызстана, идут не в те руки. По его словам, еще весной во время поездки фермеры рассказали ему, что у них нет денег, семян и топлива на орошение земель. После этого президент поручил Счетной палате провести аудит и ревизию в госбанках и выяснить, почему фермерам не хватает льготных кредитов. Тогда выяснилось, что 97% льготных кредитов для фермеров в банке выдавали депутатам и министрам.

