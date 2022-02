Депутат парламента Балбак Тулобаев на заседании парламента 10 февраля предположил, что общество скоро может увидеть противостояние главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и генпрокурора Курманкула Зулушева. Тулобаев отметил, что днем ранее Зулушев выступил против законопроекта, согласно которому ГКНБ сможет прослушивать граждан без решения суда. Генпрокурор сказал, что для прослушивания телефонов граждан санкция суда должна быть обязательной. «Мы ещё озвучим своё мнение, потому как права человека должны быть неприкосновенны. Жизнь человека должна быть свободной», – сказал Зулушев на своей пресс-конференции 9 февраля. Балбак Тулобаев озвучил свое предположение, когда парламент рассматривал обращение Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. (Тот уже сообщил, что на него возбудили уголовное дело по статье «Госизмена» и назвал его «100-процентно политическим».) «[Через подобное прошли] наш президент и Камчыбек Ташиев – тоже. Мы извлечем урок из этого или нет?» — задался вопросом Тулобаев. Законопроект о расширении полномочий ГКНБ Вопрос о проекте закона, который расширяет полномочия ГКНБ 7 февраля поднял на заседании парламента Адахан Мадумаров. Тогда он раскритиковал проект, так как одна из статей документа позволит ГКНБ прослушивать граждан без решения прокуратуры и суда. Зампредседателя ГКНБ Рустам Мамасадыков ответил на это, что прослушивание и прочие действия сотрудников Госкомитета будут основываться на решении следственного судьи. Мадумаров согласился принять только концепцию законопроекта – с условием, что документ обсудят на круглом столе с представителями гражданского общества. В результате парламентский комитет принял концепцию законопроекта ГКНБ. Проект закона «Об органах национальной безопасности Кыргызстана» существует еще с 2018 года. Современной редакции этого документа нет в открытых источниках, но на сайте минюста опубликован первый вариант проекта.

