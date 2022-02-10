Гуля Кожокулова

Депутатка от «Бутун Кыргызстан» и экс-прокурорка Гуля Кожокулова 10 января на заседании парламента сказала, что задержание ее однопартийца Мирлана Ураимова – это «явное попирание прав человека» и «игнорирование закона».

«В такой шкуре может оказаться каждый гражданин, который ведет блог или зарегистрирован в соцсетях», — сказала она.

Кожокулова назвала задержания блогеров «нездоровой практикой».

«Правоохранительные органы задерживают [их], как опасных преступников, как члена ОПГ… Если мы в отношении блогеров вот так — это приведет к правовому беспределу», — считает депутатка.

Задержание Мирлана Ураимова

Мирлана Ураимова задержали сотрудники ГКНБ вечером 8 февраля за якобы призывы к захвату власти в комментарии в соцсетях. Сам Ураимов говорит, что такого комментария не оставлял. Его адвокатесса Юлия Богданова сообщила, что аккаунт Ураимова был давно взломан и им не использовался, и сейчас аккаунт даже не носит имя Ураимова.

Также, по ее словам, лингвистическую оценку комментария провели «поразительно быстро» — всего за сутки.

«Каждый из нас имеет право высказать слова недовольства в отношении власти. В конце концов, власть избирается народом. Почему мы не можем сказать своему избраннику, что мы им недовольны? […] За это оказываться за решеткой абсолютно неправильно», — сказала она.

В доме Мирлана Ураимова провели обыск. По словам жены Ураимова, сотрудники спецслужб забрали телефоны ее и ее дочери, нерабочий системный блок компьютера и листы, на которых что-то было написано от руки в форме стиха.

Жена Ураимова добавила, что в протоколе об обыске было сказано, что его проводили по делу о якобы поддельном дипломе бывшей депутатки Орозайым Нарматовой.

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» и депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров расценил задержание Ураимова, как давление на партию.

Мирлан Ураимов — член «Бутун Кыргызстан»; принимал участие в парламентских выборах 2020 года от этой партии. Он – активист и один из организаторов акции против передачи Узбекистану 50 гектаров земли возле Кемпир-Абадского водохранилища. Также он ведет страницу «Мекендеш ТВ» баракчасы на фейсбуке и в прямом эфире транслирует происходящее на Кемпир-Абадском водохранилище.

Он попадал в новостные сводки, когда 25 апреля во время встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с жителями по вопросам Кемпир-Абадского водохранилища повздорил с журналистом телеканала «Регион ТВ», принадлежащего главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Предметом спора стало высказывание Ураимова о том, что телеканал «Регион ТВ», имеющий отношение к Ташиеву, «доносит народу неверную информацию».