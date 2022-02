Депутат Дастан Бекешев сообщил, что на политика Адахана Мадумарова пришло представление генерального прокурора о привлечении к уголовной ответственности. На Адахана Мадумарова пришло представление генерального прокурора о привлечении к уголовной ответственности. — Дастан Бекешев (@bekeshev) February 10, 2022 Генпрокуратура попросила у парламента дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Мадумарова. Известно, что представление Генпрокуратуры поступило утром 10 февраля. Комитет парламента по судебно-правовым вопросам должен внести этот вопрос на заседание. Генпрокуратура не сообщила, по какой причине хочет привлечь к ответственности Мадумарова. Однако Адахана Мадумарова с середины января допрашивали в качестве свидетеля из-за подписанного им в 2009 году протокола по участку на кыргызско-таджикской границе. Мадумарова публично за этот протокол критиковал президент Садыр Жапаров. Сам Мадумаров неоднократно говорил о том, что протокол не имеет юридической силы, потому что парламент в 2009 году его так и не одобрил. Что за протокол? В 2009 году Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал протокол об аренде у Таджикистана 275 квадратных метров на неуточненном участке границы для ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана и строительства моста. Он не имеет юридической силы. 275 квадратных метров земли, о которых идет речь в протоколе, находятся в приграничном селе Кок-Таш Баткенской области. Этот участок более известен как местность Торт-Кочо, которая важна для обеих стран. Досудебное разбирательство по подписанному Мадумаровым протоколу Госкомитет нацбезопасности начал еще в 2019 году. Но, по словам самого нардепа, после «тщательного изучения оно было закрыто». Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев назвал уголовное дело на лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова по поводу протокола с Таджикистаном 2009 года политическим гонением и двойными стандартами. Он отметил, что протокол был подписан в 2009 году и с тех пор прошло 13 лет, а «по действующему законодательству уголовные дела со сроком давности более 10 лет возбуждать нельзя». Подписывал протокол и Сулайманов, но дело возбудили только на Мадумарова — Текебаев «Предательство» и «захват банков». Жапаров и Мадумаров обмениваются оскорблениями

