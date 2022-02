Накануне генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что следствие по делу Temirov Live ведет ГКНБ. «Как вы все знаете, следствие по делу Temirov Live ведет Госкомитет нацбезопасности», — сказал он. При этом ранее и пресс-служба ГКНБ, и глава спецслужбы Камчыбек Ташиев не раз отрицали свою причастность к делу. 10 февраля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила «Клоопу», что Зулушев «перепутал» и дело по задержанию журналиста-расследователя Болота Темирова и его коллеги акына Болота Назарова все же ведет МВД. Дело Temirov Live 20 января вышло расследование Temirov Live о родственниках главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которые заработали более 30 млн сомов на продаже мазута с госпредприятия. Через несколько дней милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и его коллегу, акына-импровизатора Болота Назарова. При их задержании якобы были обнаружены наркотики. Темиров заявил, что пакетик с гашишем «ему подкинули». Тест его мочи и крови на наркотики показал отрицательный результат. На следующий день журналиста и акына отпустили под подписку о невыезде. Вскоре в сети появились видео с личной жизнью журналистов Temirov Live, снятые на скрытую камеру. Журналисты выяснили, что за репортерами велась слежка, их шантажировали люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ. Читать по теме: Слежка и шантаж. Как устроена кампания травли журналиста Болота Темирова

