Музыкант Викрам Рузахунов. Фото: Instagram-страница музыканта Спустя месяц после освобождения из Казахстана кыргызский джазмен Викрам Рузахунов рассказал, как его задерживали и пытали в Алматы. 10 февраля он опубликовал пост в своем Instagram. По словам Рузахунова, после задержания «никто из правоохранительных органов Казахстана» не проверил его личность. «Хотя на допросах я постоянно повторял, а на пытках кричал, что являюсь известным музыкантом, просил просто вбить мое имя в поисковике. В ответ только ругательства и издевки», — написал музыкант. Он подчеркнул, что если бы его интервью казахскому гостелеканалу «Хабар» не опубликовали, то никто бы не узнал о задержании. В том интервью Рузахунов оговорил себя и сказал, что он якобы участвовал в протестах в Алматы за $200, при этом «работодатели» якобы оплатили ему авиаперелет из Бишкека. Читать по теме: Кыргызстанца Викрама Рузахунова освободили из-под стражи в Казахстане По словам Рузахунова, он объяснял казахским журналистам, что не является безработным участником погромов — как его заставили назвать себя в видео. «Разумные люди во всём мире смогли понять реалии происходящего, сделать трезвую оценку событий в Казахстане. Хотя я говорил журналистам, что никто не поверит и у меня есть работа в Кыргызстане, но они не послушали», — рассказал Рузахунов. Музыкант добавил, что его выбрал человек из «сотен необоснованно задержанных», затем «заставил заучить сценарий» и пересказать на камеру. В тот период власти Казахстана утверждали, что в разгроме Алматы участвовали «граждане соседней республики», а в соцсетях началась информатака со стороны кримавторитета Дикого Армана и казахских блогеров, которые пытались убедить свою аудиторию, что мародерством в Алматы занимались кыргызстанцы. Рузахунова вернули в Кыргызстан. Здесь пианисту сделали операцию — состояние было среднетяжелое. «По оценке врачей мне оставалось недолго, ведь сломанные ребра уже повредили левое легкое, не хватало пары ударов, чтобы повредить сердце» — написал он. В своей публикации Рузахунов поблагодарил коллег артистов, родных и друзей, которые вызвали общественный резонанс и привлекли внимание для его вызволения из Казахстана. Они узнали его на видео, устроили акцию протеста у посольства Казахстана в Кыргызстане, дали интервью иностранным изданиям о попытках выдать кыргызского пианиста за безработного погромщика. История стала резонансной и помогла и другим задержанным кыргызстанцам. Сначала Казахстан не признавал, что задержал пианиста и пытался выдать его за другого человека — тоже кыргызстанца Закира Убурова. Но родные этого кыргызстанца рассказали, что на видео не он, но его тоже задержали, когда он хотел навестить кыргызских родственников. Его задержали у границы. После этого Казахстан утверждал, что были задержаны только пять кыргызстанцев, в том числе Рузахунов — всех их освободили. Однако жительница Алматы сообщила о задержании своего друга-кыргызстанца. У мастера по мебели Чолпонбека Сыдыкова заканчивалась регистрация и чтобы не нарушать закон, он решил выехать из Алматы в Кыргызстан. Он не участвовал в протестах и у него было алиби. Но его задержали. Благодаря ее публикации в соцсетях его начал искать кыргызский МИД — и нашел в больнице в Алатауском районе со сломанными ногами и ребрами. Генконсул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов рассказал, что Сыдыкова задержали силовики в ночь на 9 января и передали полицейским, которые его избили. Сыдыков рассказал о еще одном кыргызстанце, которого задержали вместе с ним. Мужчину вернули на родину 20 января и госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Читать по теме: Жертвы января. Десятки казахстанцев погибли, тысячи – были задержаны и заявили о жестоком обращении 9 февраля стало известно, что в Алматы возбудили уголовные дела по фактам избиения кыргызстанцев Рузахунова и Сыдыкова. Представители института Омбудсмена и Наццентра по предупреждению пыток узнали об этом от зампрокурора Алматы Нурлана Ауганбаева. Зампрокурора также сообщил, что сейчас в Алматы нет кыргызстанцев, находящихся под стражей. После резонанса из-за Рузахунова Казахстан перестал обвинять кыргызстанцев в участии в протестах и мародерстве в Алматы и даже сообщал, что среди предполагаемых «мародеров» были жители казахских регионов. Однако уже в начале февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снова вернулся к обвинению в протестах жителей «соседней страны» — якобы рейс из среднеазиатского города приземлился в Алматы в один из дней протеста.

