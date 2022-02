Иллюстрация: Алина Печёнкина для Kloop.kg Предупреждение: Этот материал рассказывает о правовых аспектах процесса задержания при подозрении в совершении преступлений, связанных с наркотиками. «Клооп» и юридическая фирма «В рамках закона» не пропагандируют и не советуют употреблять запрещенные наркотические средства. Что случилось? 22 января в Бишкеке задержали журналиста-расследователя Болота Темирова и акына Болота Назарова. При обыске милиция нашла у обоих пакетики с гашишем. Оба настаивают на том, что наркотики им подкинули при задержании. Задержание Темирова произошло поздним вечером в офисе Temirov Live. Силовики пришли в масках с собакой и повалили всех мужчин на пол, женщин посадили. Затем по словам Темирова, в его карман положили пакетик с темно-зеленым веществом и вытащили его. Болота Назарова задержали на пересечении улиц Турусбекова и Жумабека. Сотрудники милиции «обнаружили» у него пакетик с гашишем. Такую спецоперацию милиция может провести в любом месте, где вы находитесь — дома, в офисе, на улице и даже в заведении, куда вы любите ходить. Мы подготовили для вас рекомендации юристов о том, как себя вести в этих случаях. Я нахожусь на улице/в офисе/дома/в кафе и ко мне пришли милиционеры. Как себя вести? В первую очередь постарайтесь сохранять спокойствие. Это позволит вам ясно оценить ситуацию и составить план дальнейших действий. Не сопротивляйтесь. Это спасёт вас от физического давления на вас со стороны милиционеров. В случае сопротивления они могут насильно положить вас на пол и скрутить вам руки. Также, если в момент сопротивления вы случайно сорвёте погоны с милиционера, вас могут за это осудить. Не поддавайтесь на провокации и выполняйте требования милиционеров. А на каком основании они вообще могут прийти? У сотрудника правоохранительных органов должно быть законное основание на то, чтобы вас остановить и попросить предъявить документы. Они могут прийти к вам, например, по наводке, или если вы нарушили закон. Без оснований милиционер не может вас обыскать на наличие наркотиков. Милиционер требует паспорт/документ удостоверяющий личность. Обязан ли я их предъявить? Да. Милиционеры имеют право потребовать у вас документы, удостоверяющие личность, если подозревают вас в правонарушении. По закону вы не обязаны носить документы с собой, однако если у вас их при себе нет, милиционер может задержать вас до выяснения личности. Вы конечно можете показать милиционеру и фотографию паспорта на телефоне, однако милиционер может засомневаться в её подлинности. Это касается и копии ваших документов, потому что по закону они должны подтверждаться нотариусом на подлинность. Обязан ли милиционер быть в форме и должен ли сам предъявить документы? Если говорить про спецоперацию, то чаще всего на неё приходят оперуполномоченный вместе со следователем. Следователь, как правило, всегда в форме, а оперуполномоченный — в гражданском. Оба обязаны предъявить вам документы. Следователя и оперуполномоченного фотографировать можно, но иногда они могут запретить вам снимать их документы. В таком случае, вы можете записать их данные или зачитать их, записывая аудио или видео. Документы по закону могут не предъявлять только бойцы спецназа. Их личность охраняется законом, поэтому вы не можете просить их снять маску. Если лица спецназовцев закрыты масками, фотографировать их можно. А в каких случаях и почему приходит спецназ? Спецназ (или формирования специального назначения) подключается к спецоперации, когда человек состоит на учёте — это члены ОПГ, особо опасные преступники или лица, которых обвиняют в особо опасном преступлении. Меня хотят обыскать. Кто это могут сделать и нужно ли на это постановление суда? Если вас хотят обыскать лично и просят вывернуть карманы на вашей одежде, то для этого не нужно постановление от следственного судьи. Личный досмотр должен проводиться только человеком вашего пола. Также важно знать, что следователь не может заставить вас раздеться — обыск не должен унижать человеческое достоинство. В исключительных случаях вам могут предложить другую одежду или ткань, чтобы вы могли укрыть своё тело. Для обыска вашего офиса и дома у милиционеров обязательно должно быть постановление от следственного судьи. Фотографировать такой документ можно. Когда я могу пригласить адвоката? Как только к вам на обыск приехали сотрудники милиции, вы вправе пригласить адвоката. При этом обыскивать вас могут и без его присутствия. Что делать, если адвокат приехал, но его не пропускают в помещение, где проходит обыск? К сожалению, мало что законного на практике эффективно. Чаще пропускают чиновников: правозащитников из Наццентра по предупреждению пыток и Аппарата Омбудсмена. Мне подкинули наркотики в задние карманы, и теперь требуют их вывернуть. Что делать? Вы можете отказаться выворачивать свои карманы и попросить сделать это следователя. Потому что, если вы прикоснетесь к пакетику с наркотиком, вы оставите на нём свои отпечатки пальцев. Если вы всё-таки решили вывернуть свои карманы, куда подкинули наркотики, то постарайтесь этой рукой не прикасаться к своей одежде, лицу и личным предметам. Это также защитит вас от того, чтобы оставить лишние следы. Милиция хочет проверить меня на содержание наркотиков в крови, я могу отказаться? Да, можете. По закону, такая процедура проходит с вашего согласия. Если вы находились за рулем и отказались проходить освидетельствование, вас могут оштрафовать на 17,5 тысяч сомов и отстранить от управления автомобилем. У меня нашли наркотики. Какое наказание мне грозит? Это зависит от того, какой наркотик у вас нашли, в каком количестве, и что именно вы делали: употребляли его, хранили или распространяли. К примеру, за употребление марихуаны вас могут оштрафовать на 1000 сомов или привлечь к общественным работам до 20 часов. За хранение без цели сбыта не более 20 граммов высушенной марихуаны вас могут оштрафовать на 20 тысяч сомов или привлечь к общественным работам на 40 часов. За хранение наркотиков с целью сбыта штрафом уже не отделаться. Вам может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом очень важно, чтобы при изъятии наркотиков и их последующей экспертизе, взвешивали именно наркотическое вещество. Увы, на практике случается, что в наркотики добавляют ненаркотические примеси: муку, солому, табак и прочее. Меня хотят отвезти в отделение. Мне ехать? Меня могут заставить поехать? Лучше поехать, но в отделение нужно вызвать адвоката. В отделении милиции вы можете потребовать и государственного адвоката, но лучше иметь своего – для уверенности, что он будет отстаивать именно ваши интересы. Меня задержали. Что дальше? Вы вправе хранить молчание до тех пор, пока к вам не приедет адвокат. Помните: всё, что вы скажете, может быть использовано против вас. Поэтому не давайте ложных показаний и не меняйте их. В отделении милиции вас не имеют права держать более 48 часов (или более 24, если вы несовершеннолетний). В течение этого времени суд должен вынести решение о законности вашего задержания. Если вы невиновны, вас отпустят домой. В противном случае в отношении вас начнут досудебное производство. Суд на два месяца может решить отпустить вас домой под подписку о невыезде или определить на этот же срок в СИЗО. В течение этого времени следователи собирают все материалы дела для того, чтобы прийти к выводу, виноваты вы или нет. После этого суд должен вынести приговор – обвинительный или оправдательный.

