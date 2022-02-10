Возле здания ГКНБ прошёл митинг сторонников Мирлана Ураимова, которого задержали за якобы призывы к захвату власти в комментариях в соцсетях.

Около сорока митингующих пришли в масках с надписями «Молчи», «Не разговаривай», «Не сметь комментировать», «Не открывай рот». Также они держали в руках плакаты с надписью «Я/мы – Мирлан», и требовали от властей отпустить Мирлана Ураимова на свободу, а также «не покушаться на свободу слова и никого не преследовать».

Задержание Мирлана Ураимова

Мирлана Ураимова задержали сотрудники ГКНБ вечером 8 февраля за якобы призывы к захвату власти в комментариях в соцсетях. Сам Ураимов говорит, что такого комментария не оставлял, а его аккаунт был давно взломан и им не использовался.

В доме Мирлана Ураимова провели обыск. По словам жены Ураимова, сотрудники спецслужб забрали телефоны ее и ее дочери, нерабочий системный блок компьютера и листы, на которых что-то было написано от руки в форме стиха.

Адвокат Ураимова Юлия Богданова считает, что «каждый имеет право высказать слова недовольства в отношении власти, и оказываться за высказанное мнение в тюрьме – неправильно».

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» и депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров расценил задержание Ураимова, как давление на партию.

Депутатка от «Бутун Кыргызстан» и экс-прокурорка Гуля Кожокулова на заседании парламента сказала, что задержание ее однопартийца Мирлана Ураимова – это «явное попирание прав человека» и «игнорирование закона». Она считает, что «в такой шкуре может оказаться каждый гражданин, который ведет блог или зарегистрирован в соцсетях».

Кожокулова назвала задержания блогеров «нездоровой практикой».

«Правоохранительные органы задерживают [их], как опасных преступников, как члена ОПГ… Если мы в отношении блогеров вот так — это приведет к правовому беспределу», — считает депутатка.

Ураимов — член «Бутун Кыргызстан». Он – активист и один из организаторов акции против передачи Узбекистану 50 гектаров земли возле Кемпир-Абадского водохранилища. Он попадал в новостные сводки, когда 25 апреля во время встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с жителями по вопросам Кемпир-Абадского водохранилища повздорил с журналистом телеканала «Регион ТВ», принадлежащего главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Предметом спора стало высказывание Ураимова о том, что телеканал «Регион ТВ», имеющий отношение к Ташиеву, «доносит народу неверную информацию».

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