На одном из участков альтернативной дороги Север — Юг неизвестные украли часть ограждения. Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта. Фото: Министерство транспорта По их словам, с таким сообщением к ним и в правоохранительные органы обратился подрядчик China Road and Bridge Corporation. В компании сообщили, что детали ограждения украли на мосту с участка трассы Джалал-Абад — Казарман. Заявление о краже компания подала в Сузакское РОВД еще 2 декабря 2021 года. Кроме этого, отметили в ведомстве, компания не будет восстанавливать ущерб от кражи, так как участок уже передали местному дорожному управлению. Ущерб от кражи составил 250 тысяч сомов. Альтернативную дорогу Север — Юг строят на средства Эксим банка Китая, китайская компания China Road and Bridge Corporation. Дорогу начали строить еще в 2009 году за счет Азиатского банка развития, работы вела итальянская компания Todini Costruzioni Generali Company. Читать еще: Одним видео: Рабочие пробили тоннель на трассе Север — Юг

