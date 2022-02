Состояние избитого в Сокулукском районе двухлетнего мальчика стабильное. Об этом «Клоопу» сообщил главврач 3-й детской больницы в Бишкеке Акыл Маманов. Маманов опроверг слова бабушки ребенка Натальи, которая 10 февраля в разговоре с «Клооп» сообщила, что «состояние мальчика плохое, но его хотят выписать из больницы». Главврач заверил, что «ситуация находится под контролем министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, а состояние мальчика стабильное: он уже кушает, бегает и играется». «Это дезинформация. Я с бабушкой ребенка разговаривал вчера, но о выписке не было и речи. Никто не собирается выписывать ребенка. Он получает все необходимое лечение. Бесплатно, за счет государства. Его осмотрели все узкие специалисты, собрали расширенный врачебный консилиум. Два дня назад сделали мальчику компьютерную томографию черепа. Эту неделю он полностью будет в больнице. На следующей – снова соберем специалистов, чтобы проверить его состояние», – уверяет главврач. Избиение ребенка 3 февраля в милицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили двухлетнего мальчика с тяжкими телесными повреждениями. Ребенок попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и конечностей, кровоподтеками и ссадинами лица. Мать ребенка дала показания, что мальчика избил её работодатель. Отец мальчика сказал, что избиение произошло не в первый раз. По его словам, подозреваемый избивал и его, и его жену. По предварительным данным, родители ребенка работали у задержанного, присматривая за скотом. У них возникли задолженности перед ним. Подозреваемого в избиении двухлетнего ребенка 35-летнего работодателя родителей ребенка арестовали на срок следствия. Позже мать избитого малыша в Сокулуке заявила о невиновности подозреваемого и сказала, что на выходные оставляла детей с их отцом. 7 февраля, на пресс-конференции руководитель аппарата омбудсмена Аскат Азарбеков заявил, что ребенок уже поступал в больницу со сломанным хрящом уха 19 января. По его словам, тогда «медикам сказали, что мальчик упал и поранился».

