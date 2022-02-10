В Бишкеке задержали мужчину, который 9 февраля на авто «Тойота Витс» сбил сотрудника патрульной милиции. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной 10 февраля.

Фото: Патрульная служба милиции

По данным милиции, мужчина наехал на патрульного по проспекту Айтматова примерно в 11:00, а затем скрылся с места аварии. Инспектора патрульной службы доставили в больницу.

Задержали мужчину во время розыска при помощи камер «Безопасного города». Им оказался мужчина 1991 года рождения. Мужчину доставили в ГУВД Бишкека для разбирательства. Факт автонаезда зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство.