В Бишкеке задержали мужчину, который 9 февраля на авто «Тойота Витс» сбил сотрудника патрульной милиции. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной 10 февраля. Фото: Патрульная служба милиции По данным милиции, мужчина наехал на патрульного по проспекту Айтматова примерно в 11:00, а затем скрылся с места аварии. Инспектора патрульной службы доставили в больницу. Задержали мужчину во время розыска при помощи камер «Безопасного города». Им оказался мужчина 1991 года рождения. Мужчину доставили в ГУВД Бишкека для разбирательства. Факт автонаезда зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство.

