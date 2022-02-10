Минздрав сообщил, что за сутки на 10 февраля в Кыргызстане скончались 10 пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за время пандемии в стране умерли 2 917 человек с коронавирусом.

За сутки по стране выявили 107 новых случаев заражения;

  • Бишкек – 44;
  • Ош – 1;
  • Чуйская область – 43;
  • Ошская область – 1;
  • Нарынская область – 1;
  • Иссык-Кульская область – 12;
  • Джалал-Абадская область – 2;
  • Баткенская область – 3.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 199 821 случай заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки с выздоровлением из больниц и стационаров, по данным Минздрава, выписали 279 пациентов. По информации ведомства, за все время с выздоровлением выписали 191 958 пациентов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА