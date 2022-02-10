Минздрав сообщил, что за сутки на 10 февраля в Кыргызстане скончались 10 пациентов с COVID-19.
По данным ведомства, за время пандемии в стране умерли 2 917 человек с коронавирусом.
За сутки по стране выявили 107 новых случаев заражения;
- Бишкек – 44;
- Ош – 1;
- Чуйская область – 43;
- Ошская область – 1;
- Нарынская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 12;
- Джалал-Абадская область – 2;
- Баткенская область – 3.
Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 199 821 случай заражения коронавирусом.
За прошедшие сутки с выздоровлением из больниц и стационаров, по данным Минздрава, выписали 279 пациентов. По информации ведомства, за все время с выздоровлением выписали 191 958 пациентов.
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