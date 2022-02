Журналистка «НурТВ» Акылай Маратова написала заявление в Генпрокуратуру по поводу высказывания министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева о жителях Таласской области. Об этом она сообщила в Facebook. Маратова отметила, что 9 февраля во время пресс-конференции генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил, что по поводу высказываний министра, не поступало никаких заявлений, но если они поступят, то Генпрокуратура обязательно проведет проверку. «Я написала заявление с требованием, чтобы дали правовую оценку словам министра. Да, он попросил прощения, но правовая оценка нужна, потому что он не рядовой гражданин, а представитель кабмина», – считает журналистка. Пресс-конференция Курманкула Зулушева 9 февраля на пресс-конференции генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что Генпрокуратура готова рассмотреть ответственность министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева за его высказывание о том, что жителей Таласской области не надо брать на работу руководителями. У главы надзорного органа спросили, почему Бейшеналиев не понес ответственность за сказанные слова. Зулушев ответил, что, если на министра напишут заявление, то его обязательно рассмотрят. «Готовы проверить слова Бейшеналиева. Напишите заявление. Если были задеты чьи-либо чувства, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Никто не защищает министра, но он открыто извинился и объяснил, что смысл его слов был искажен», — сказал Курманкул Зулушев. Он добавил, что Генпрокуратура сможет дать юридическую оценку слов Бейшеналиева после их экспертизы. Видео со словами Бейшеналиева о выходцах из Таласа в начале февраля появилось в социальных сетях. На записи министр во время выступления перед коллективом Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО) заявил, что на место директора центра Сабырбека Джумабекова нужно назначить нового руководителя, но «только не из Таласа». 5 февраля у здания Минздрава в Бишкеке прошел митинг за отставку министра здравоохранения, в нем поучаствовало около 500 человек. Участники митинга обвинили министра в трайбализме, и потребовали от него извинений за свои слова. 7 февраля министр попросил прощения у талассцев, и заверил, что его слова, сказанные во время встречи с коллективом, были вырваны из контекста.

