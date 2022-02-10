Запрет прямых эфиров и поддержка Жээнбекова. Чем известна депутатка Нарматова, требующая принять закон об иноагентах

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Надира Нарматова. Фото: Пресс-служба Жогорку Кенеша

Надира Нарматова из провластной парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» призвала депутатов принять закон об «иностранных агентах».

«До тех пор, пока мы не дадим им статус иностранных агентов, не будет спокойствия в республике. Несколько НПО, финансируемых из-за границы, не дают покоя властям, они сами хотят попасть во власть», — сказала она на заседании Жогорку Кенеша 10 февраля.

Такое заявление Нарматова сделала вслед за экс-парламентарием и экс-омбудсменом Турсунбаем Бакир уулу (он тоже был в списке кандидатов от партии «Ата-Журт Кыргызстан» на парламентских выборах 2021 года, но в Жогорку Кенеш не попал). Сначала он оплатил пресс-конференцию сторонников закона об «иноагентах», а на следующий день вышел с ними на митинги к редакциям Kaktus Media и «Клоопа», требуя придать такой статус нескольким СМИ Кыргызстана.

Закон, о котором они говорят, Бакир уулу, Нарматова и Нуркамил Мадалиев, будучи депутатами пятого созыва парламента, инициировали еще в 2014 году. Жогорку Кенеш принял его в двух чтениях, но позже отказался от его окончательного принятия.

Надира Нарматова, для которой нынешнее депутатство – не первый опыт, с начала работы нового созыва парламента не раз делала резонансные заявления. Рассказываем, кто она и с какими инициативами выступала в стенах Жогорку Кенеша.

Плохие журналисты и нелюбовь к галошам

Надира Нарматова получила образование в Кыргызском женском педагогическом институте (ныне университет им. Арабаева) и Кыргызском государственном национальном университете (сейчас КНУ).

Недолго проработав учительницей в средней школе, она почти десять лет работала в районных комитетах комсомола и компартии – в Алайском и Ноокатском районах. После распада СССР она возглавляла среднюю школу, работала в госадминистрации, а позже восемь лет руководила частным швейным предприятием.

Участие в нынешнем созыве депутатов Жогорку Кенеша для Нарматовой – уже второй опыт работы в парламенте. Она – член фракции «Ата-Журт Кыргызстан».

В самом начале работы нового созыва Нарматова потребовала обеспечить парламентариев помощниками, консультантами, автомобилями и бензином для них.

«У некоторых [депутатов Жогорку Кенеша] нет домов, кто-то живет только на зарплату. Нужно предоставить депутатам условия для работы», – добавила она.

А начало нового года ознаменовалось для Нарматовой целым шквалом резонансных заявлений. В середине января она призвала депутатов говорить в стенах парламента только на кыргызском языке, так как среди них «нет ни одного русского гражданина».

«Мы – кыргызское государство. Наш государственный язык – кыргызский. Поэтому мы должны уважать кыргызский язык и говорить на нем в стенах Жогорку Кенеша. […] Перед тем, как требовать знание кыргызского языка, нам надо самим показать пример», – заявила депутатка.

Также Нарматову беспокоит вопрос дресс-кода в здании парламента. На заседании своей фракции в конце января она возмутилась внешним видом сотрудников и посетителей Жогорку Кенеша.

«Тут люди в галошах ходят. Сотрудники ходят без галстуков, у некоторых торчат футболки. Стыдно. Все должны ходить в классическом стиле», – считает Надира Нарматова. При этом дресс-код в Жогорку Кенеше, который предписывает носить классическую одежду, и так уже давно действует.

Помимо этого Нарматова призывала в парламенте расследовать коррупцию при оформлении социальных пособий и высказывалась против сдачи депутатского мандата Шайырбеком Ташиевым – братом главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«Родственник за родственника не отвечает. [Шайырбека Ташиева] избрал народ, к тому же он пришел от одномандатного округа. Должен работать до конца», – сказала она на фоне заявления главы спецслужбы о том, что его брат сдаст мандат.

Но излюбленная тема Нарматовой – ограничение деятельности СМИ и свободы слова в целом. В январе она раскритиковала работающих в парламенте журналистов и предложила запретить им вести прямые трансляции из Жогорку Кенеша.

«А то приходят мелкие корреспонденты и ведут трансляцию, искажая информацию», – так депутатка объяснила свою позицию и добавила, что прямой эфир из парламента должен вести только телеканал «Пирамида» (фактически, это официальный прямой эфир Жогорку Кенеша). Глава ее фракции Бакыт Торобаев тогда напомнил Нарматовой, что освещение работы парламента – это прямая работа СМИ.

Помимо этого, Нарматова предложила ограничить выдачу парламентских аккредитаций для журналистов. Депутатка считает, что при выдаче разрешения работать в парламенте, нужно учитывать, насколько журналист интересен общественности и пройденный им профессиональный путь.

На фоне январского конфликта на кыргызско-таджикской границе Нарматова предложила ограничить и публикации в социальных сетях.

«Надо запретить тем, кто возомнил себя патриотом, вести прямые эфиры и делать разные заявления», — сказала она на одном из парламентских заседаний.

Надира Нарматова на заседании парламента. Фото: Пресс-служба Жогорку Кенеша

Плохие митингующие, хороший Жээнбеков

С 2010 по 2015 год Надира Нарматова уже была парламентарием в пятом созыве Жогорку Кенеша по списку партии «Ата-Журт», сопредседателями которой были Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров.

Тогда она, кроме инициирования законопроекта об «иноагентах», например, возмущалась тем, что журналисты публикуют данные о декларациях богатых депутатов парламента.

«На каком основании журналисты оглашают всему обществу эти данные? Я изучила этот вопрос и выяснила, что, согласно существующему положению, данные декларации госслужащих, занимающих политические должности, и их родственников, не могут быть озвучены. Такая информация считается тайной и не подлежит распространению», – возмущалась Нарматова на парламентском заседании в ноябре 2013 года.

С 2015 по 2021 год Нарматова была не у власти. Все, что известно о ее деятельности в это время – это ее президентство в благотворительном фонде «Мээримбек»*, зарегистрированном в Оше. В открытых источниках, кроме документов Минюста, никакой информации об этой организации найти не удалось.

*Сына Нарматовой, погибшего в автокатастрофе в 2013 году звали Мээримбек Нурдинов.

Однако у Нарматовой были бизнесы с тем же названием: ОсОО «Мээримбек», занимающееся, согласно документам Минюста, торговлей топливом и смазочными материалами, и ломбард «Мээримбек». Все три организации с таким названием в самом конце 2021 года (через несколько дней после получения Нарматовой депутатского мандата) перерегистрировали на имя Гүлшайыр Акынбек кызы. Никакой информации об этой женщине в открытых источниках нет.

Кроме этого, Нарматовой, согласно документам Минюста, по сей день принадлежит микрокредитное агентство «Элдос», офис которого находится в том же здании, что и три этих организации.

В период между двумя депутатствами Нарматова периодически появлялась в информационном поле с сильными заявлениями.

В 2019 году она раскритиковала участников митинга «Re:Акция», которые требовали арестовать экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова за коррупцию (позже он в коррупции сознался, его даже признали виновным, но тюремного срока избежал, выплатив государству 2 млрд сомов).

Нарматова написала на своей фейсбук-странице, что на митинг вышли те, «кто продался западным деньгам». В своем посте она прошлась и по редакции «Азаттыка», заявив, что журналисты издания «готовы продать родину и не сделают ничего хорошего для кыргызов». Этот пост тут же появился в группе сторонников Садыра Жапарова.

В группе «Садыр Жапаров» поделились высказыванием Нарматовой, обвинившей независимых журналистов-расследователей в «продаже родины».

В феврале 2021-го после антикоррупционного марша Нарматова в эфире КТРК и вовсе призвала уже ставшего президентом Садыра Жапарова ввести мораторий на любые митинги вплоть до завершения парламентских выборов в конце года.

А в 2017 году Нарматова поддержала предвыборную кампанию Сооронбая Жээнбекова, который тогда выдвинул свою кандидатуру в президенты.

«Мы верим и знаем, что Сооронбай Шарипович [Жээнбеков] сможет стать тем самым главой государства, который укрепит единство страны, поведет за собой народ к развитию и лучшему будущему», – сказала она на встрече Жээнбекова с жителями Ноокатского района. Она призвала ноокатцев ради будущего страны объединиться вокруг «достойнейшего из всех кандидатов».

Закон об «иноагентах»

В 2014 году депутаты парламента Турсунбай Бакир уулу, Надира Нарматова и Нуркамил Мадалиев инициировали законопроект, который был копией российского закона об «иноагентах». Согласно документу, некоммерческие организации, которые занимаются «политической деятельностью», могли получить статус «иностранного агента». Но в 2016 году депутаты шестого созыва документ отклонили.

В России подобный закон действует уже на протяжении нескольких лет. Если сначала «клеймо иноагента» ставили только юридическим лицам, таким как СМИ, то с конца 2020 года «иноагентами» стали признавать и обычных граждан, вне зависимости от их гражданства.

Deutsche Welle отмечает, что по этому закону каждый гражданин может быть признан «СМИ-иноагентом», если он распространит информацию каким угодно способом (кроме обычного разговора) и получит какие-либо материальные ценности из-за рубежа или от российской компании, у которой есть финансовые отношения с иностранцами.

«Никаких исключений в законе не прописано, непосредственная связь между постом или даже комментарием в соцсетях и оплатой из-за рубежа тоже не обязательна. А информация, которую гражданин распространяет, может касаться любой темы — все равно это подпадёт под действие закона», – пишет немецкое радио.

Этот закон неоднократно подвергался активной критике, а правозащитники называли его новейшим инструментом подавления инакомыслия и преследования НКО и журналистов.

Такой дисклеймер теперь обязаны перед каждым своим сообщением ставить не только многие российские СМИ, но и некоторые российские граждане. Скриншот с сайта «Медузы»

Признанное «иноагентом» лицо сталкивается с рядом препятствий и вынуждено любое свое публичное сообщение сопровождать маркировкой «Данное сообщение (материал) создано…». Также, попав в список «иноагентов», россияне рискуют получить тюремный срок до пяти лет, если не сообщают о своей деятельности в точном соответствии с требованиями закона.

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