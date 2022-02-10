Запрет прямых эфиров и поддержка Жээнбекова. Чем известна депутатка Нарматова, требующая принять закон об иноагентах

Надира Нарматова из провластной парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» призвала депутатов принять закон об «иностранных агентах».

«До тех пор, пока мы не дадим им статус иностранных агентов, не будет спокойствия в республике. Несколько НПО, финансируемых из-за границы, не дают покоя властям, они сами хотят попасть во власть», — сказала она на заседании Жогорку Кенеша 10 февраля.

Такое заявление Нарматова сделала вслед за экс-парламентарием и экс-омбудсменом Турсунбаем Бакир уулу (он тоже был в списке кандидатов от партии «Ата-Журт Кыргызстан» на парламентских выборах 2021 года, но в Жогорку Кенеш не попал). Сначала он оплатил пресс-конференцию сторонников закона об «иноагентах», а на следующий день вышел с ними на митинги к редакциям Kaktus Media и «Клоопа», требуя придать такой статус нескольким СМИ Кыргызстана.

Закон, о котором они говорят, Бакир уулу, Нарматова и Нуркамил Мадалиев, будучи депутатами пятого созыва парламента, инициировали еще в 2014 году. Жогорку Кенеш принял его в двух чтениях, но позже отказался от его окончательного принятия.

Надира Нарматова, для которой нынешнее депутатство – не первый опыт, с начала работы нового созыва парламента не раз делала резонансные заявления. Рассказываем, кто она и с какими инициативами выступала в стенах Жогорку Кенеша.