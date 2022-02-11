Первомайский районный суд Бишкека признал виновным экс-вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева по делу о коррупции на «Кумторе». Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе суда.

По их данным, приговор в отношении Сарпашева вынесли 4 февраля. Бывшего чиновника приговорили к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов в доход государства.

Сарпашева задержали в июне 2021 года по делу о коррупции на руднике Кумтор. Тогда в Госкомитете национальной безопасности сообщили, что Сарпашев совершил «преступные действия в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями Centerra Gold Inc.».

Кроме Сарпашева по делу о коррупции на «Кумторе» суд уже вынес приговоры экс-премьер-министру Джоомарту Оторбаеву, экс-депутату Исхака Пирматова и экс-депутату Таланта Узакбаева. Политиков признали виновными и они выплатили штраф в счет государства.

При этом, экс-депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова, которые также проходили в деле «Кумтора», суд в декабре 2021 года отпустил из под стражи.

Бывших и нынешних кыргызских политиков начали задерживать по делу «Кумтора» после того как 21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.