Первомайский районный суд Бишкека признал виновным экс-вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева по делу о коррупции на «Кумторе». Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе суда. По их данным, приговор в отношении Сарпашева вынесли 4 февраля. Бывшего чиновника приговорили к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов в доход государства. Сарпашева задержали в июне 2021 года по делу о коррупции на руднике Кумтор. Тогда в Госкомитете национальной безопасности сообщили, что Сарпашев совершил «преступные действия в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями Centerra Gold Inc.». Кроме Сарпашева по делу о коррупции на «Кумторе» суд уже вынес приговоры экс-премьер-министру Джоомарту Оторбаеву, экс-депутату Исхака Пирматова и экс-депутату Таланта Узакбаева. Политиков признали виновными и они выплатили штраф в счет государства. При этом, экс-депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова, которые также проходили в деле «Кумтора», суд в декабре 2021 года отпустил из под стражи. Бывших и нынешних кыргызских политиков начали задерживать по делу «Кумтора» после того как 21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!