Двух сотрудников муниципального предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» при столичной мэрии уличили в присвоении выручки водителей автобусов и подлоге документов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры 11 февраля. Генпрокуратура сообщила, что чиновники «в целях личного материального обогащения» присваивали из кассы предприятия выручку, ежедневно поступающую от водителей автобусов. Следствие считает, что они для этого вносили заведомо ложные сведения в финансово-бухгалтерские документы. Надзорный орган оценил ущерб от действий чиновников в 5 млн 288 тысяч сомов. При этом в Генпрокуратуре сообщили, что в ходе следствия причиненный ущерб в полном объеме возместили государству. Там добавили, что прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении чиновников. Их обвиняют по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Служебный подлог». «После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд», — сообщили в надзорном органе. Фото на заглавной иллюстративное.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!