Первомайский райсуд Бишкека 10 февраля вынес меру пресечения активисту и члену партии «Бутун Кыргызстан» Мирлану Ураимову. По решению суда его поместили в СИЗО ГКНБ до 26 марта. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе райсуда. Комментарий с призывом Ураимова задержали сотрудники ГКНБ вечером 8 февраля за якобы призывы к захвату власти в комментариях в соцсетях. Сам Ураимов говорит, что комментарии не оставлял, а его аккаунт давно взломали, и он его не использовал. 9 февраля в ГКНБ пояснили, что активиста задержали по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти», потому что он «распространял провокационные материалы в соцсетях, и этому есть доказательства». Адвокатесса Ураимова Юлия Богданова считает, что «каждый имеет право высказать слова недовольства в отношении власти, и оказываться за высказанное мнение в тюрьме неправильно». Лидер партии «Бутун Кыргызстан» и депутат парламента Адахан Мадумаров расценил задержание Ураимова, как давление на партию. Генпрокурор Куманкул Зулушев же заявил, что «если в корне его мыслей был призыв или угроза государственной безопасности, то он должен понести наказание». 10 февраля напротив возле здания ГКНБ прошёл митинг сторонников Мирлана Ураимова. На акцию протеста вышли около сорока человек. Они были в масках с надписями «Молчи», «Не разговаривай», «Не сметь комментировать», «Не открывай рот». Также они держали в руках плакаты с надписью «Я/мы – Мирлан» и требовали от властей отпустить Мирлана Ураимова на свободу, а также «не покушаться на свободу слова и никого не преследовать». Читать по теме: «Не покушайтесь на свободу слова». Возле здания ГКНБ прошёл митинг сторонников задержанного Ураимова

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!