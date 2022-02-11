Министра иностранных дел Руслана Казакбаева допрашивают в Генпрокуратуре. Информацию об этом информагентству АКИpress подтвердили в пресс-службе надзорного органа.

Там отметили, что чиновника вызвали на допрос в следственное управление Генпрокуратуры по делу о кыргызско-таджикской границе.

По данным агентства 24.kg, допрос Казакбаева связан с протоколом, подписанным в 2009 году тогдашним секретарем Совбеза Адаханом Мадумаровым, ныне депутатом парламента. Казакбаев в то время был первым замминистра иностранных дел.

В 2009 году Адахан Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана 275 квадратных метров на неуточненном участке границы для ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана и строительства моста.

Этот документ, по заявлению самого Мадумарова и президента Садыра Жапарова, не имеет юридической силы.

Адахан Мадумаров после допроса 17 января. Фото: «Азаттык».

Земля, о которой идет речь в протоколе, находится в приграничном селе Кок-Таш Баткенской области. Этот участок более известен как местность Торт-Кочо, которая важна для обеих стран.

Досудебное разбирательство по подписанному Мадумаровым протоколу Госкомитет нацбезопасности начал еще в 2019 году. Но, по словам самого Мадумарова, после «тщательного изучения оно было закрыто».

10 февраля генпрокурор Курманкул Зулушев попросил у парламента дать согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности за подписание этого протокола. В начале января депутата из-за этого протокола несколько раз допрашивали.

По словам парламентария, против него возбудили дело по статье «Госизмена». Мадумаров оценивает его как «стопроцентно политическое».

Депутаты Жогорку Кенеша создали спецкомиссию для рассмотрения просьбы генпрокурора.