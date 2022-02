Министра иностранных дел Руслана Казакбаева допрашивают в Генпрокуратуре. Информацию об этом информагентству АКИpress подтвердили в пресс-службе надзорного органа. Там отметили, что чиновника вызвали на допрос в следственное управление Генпрокуратуры по делу о кыргызско-таджикской границе. По данным агентства 24.kg, допрос Казакбаева связан с протоколом, подписанным в 2009 году тогдашним секретарем Совбеза Адаханом Мадумаровым, ныне депутатом парламента. Казакбаев в то время был первым замминистра иностранных дел. В 2009 году Адахан Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана 275 квадратных метров на неуточненном участке границы для ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана и строительства моста. Этот документ, по заявлению самого Мадумарова и президента Садыра Жапарова, не имеет юридической силы. Адахан Мадумаров после допроса 17 января. Фото: «Азаттык». Земля, о которой идет речь в протоколе, находится в приграничном селе Кок-Таш Баткенской области. Этот участок более известен как местность Торт-Кочо, которая важна для обеих стран. Досудебное разбирательство по подписанному Мадумаровым протоколу Госкомитет нацбезопасности начал еще в 2019 году. Но, по словам самого Мадумарова, после «тщательного изучения оно было закрыто». 10 февраля генпрокурор Курманкул Зулушев попросил у парламента дать согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности за подписание этого протокола. В начале января депутата из-за этого протокола несколько раз допрашивали. По словам парламентария, против него возбудили дело по статье «Госизмена». Мадумаров оценивает его как «стопроцентно политическое». Депутаты Жогорку Кенеша создали спецкомиссию для рассмотрения просьбы генпрокурора.

