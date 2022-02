Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев назвал «не соответствующей действительности» информацию о возможной скорой отставке кабинета министров во главе с Акылбеком Жапаровым. Ранее появились слухи о том, что на пост Жапарова рассматривались кандидатуры Алмаза Мамбетова и Аалы Карашева. Султанбаев отметил, что кабмин, возглавляемый Акылбеком Жапаровым, «будет долгосрочным». Он напомнил, что перед нынешним правительством стоят амбициозные задачи, в том числе увеличение бюджета до 400 млрд сомов к концу 2022 года и повышение зарплат бюджетникам. «Для того чтобы граждане нашей страны почувствовали положительные изменения в своей повседневной жизни, кабинет министров должен работать стабильно и долгосрочно», — отметил он. Заседание кабмина 7 февраля. Фото: пресс-служба кабмина. При этом, Султанбаев подчеркнул, что президент Садыр Жапаров, как глава исполнительной власти, «оставляет за собой право рассматривать персональную ответственность каждого члена Кабмина». Нынешний состав кабмина во главе с Акылбеком Жапаровым утвердили 13 октября 2021 года. Кандидатуру Жапарова на пост председателя кабинета министров предложил сам президент. Садыр Жапаров объяснил назначение Жапарова тем, что они «договорились». «Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время», — сказал он. Читать по теме: «Последний шанс занять достойное место в памяти народа». Что пообещал кыргызстанцам Акылбек Жапаров?

