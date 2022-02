Турсунбай Бакир уулу, бывший депутат и экс-омбудсмен, уже несколько дней призывает парламент принять закон об «иностранных агентах», который он с коллегами разработал еще в 2014 году. Клеймо «иноагента» Бакир уулу требует поставить на несколько СМИ Кыргызстана, включая «Клооп». Стремясь нас покритиковать, экс-депутат, кажется, что-то перепутал – в твиттере он критически отвечает на твиты сатирического аккаунта Qloop (к редакции «Клоопа» он никакого отношения не имеет). Его ответы наталкивают на мысль, что он считает, что отвечает редакции издания Kloop. Qloop уже несколько лет публикует сатирические фейк-новости. Логотип на аватаре аккаунта пародирует логотип «Клоопа». Раньше аккаунт назывался Kakanaes и его аватар пародировал логотип информагентства АКИpress. Одна из таких фейк-новостей – о назначении Турсунбая Бакир уулу директором фонда семьи Матраимовых «Исмаил Ата». В ответ экс-депутат назвал Qloop иноагентом, которого спонсируют «американские хозяева» и спросил, готов ли сатирический аккаунт к суду. В ночь на 10 февраля Бакиру уулу в ответ на твит 10-летней давности назвал одну из пользовательниц твиттера «блудницей и развратницей» и пожелал, чтобы «Аллах наказал» ее и ее родителей за «такое воспитание». На это отреагировал аккаунт Qloop – он опубликовал очередную сатирическую фейк-новость об «обращении» Бакир уулу к своему сыну. «Да накажет Аллах тебя и твоих родителей за такое воспитание, тупое ты животное! В Судный день буду свидетелем твоих мучений, ин шаа Аллах!», — Турсунбай @bakiruulu обратился к своему сыну pic.twitter.com/JLA4GawNDV — Qloop (@qloopnews) February 10, 2022 К твиту прикреплено видео, на котором сын политика рассказывает о своем отдыхе в клубе и драке, называет милиционеров «тупыми» и иначе оскорбляет их. В ответ Бакир уулу упомянул расследование OCCRP, «Клоопа» и «Азаттыка» о травле журналистов Temirov Live и сливе интимного видео с сотрудницей редакции. Это не единственный показатель того, что Бакир уулу путает Kloop и Qloop. В своих последних твитах, посвященным его «иноагентской» инициативе, он отметил аккаунты кыргызской редакции «Клоопа», «Кактуса», расследовательского издания «Политклиника» и… Qloop! Вообще отношения Бакир уулу с первой буквой названия «Клоопа» серьезно не заладились. В своих постах он, среди прочих не радующих его изданий, неоднократно упоминал неких Cloop-Kyrgyz. Это далеко не первый случай, когда пользователи интернета, политики или даже сами журналисты принимают сатириков за прессу. Российский сайт «Панорама», публикующий сатирические фейк-новости, те же журналисты, не разобравшись, неоднократно использовали как источник своих новостей. Его цитировали тогдашний министр экономики Андрей Нечаев и оппозиционер Алексей Навальный.

