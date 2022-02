Издание Factcheck.kg выяснило, что получатель кредита в $2,5 млн от Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) – по всей видимости, отец депутата Улана Примова, Бердибай. Самый большой кредит, полученный предпринимателями Оша, получил частный предприниматель «Примов Б.», сообщает издание. Деньги выдали на производство стройматериалов: кирпича, пескоблока и брусчатки. Журналисты проверили списки избирателей Оша и обнаружили в них только одного человека с фамилией Примов и с именем на «Б» – Бердибая Примова, отца депутата. Они оба прописаны на одном и том же избирательном участке. Улан Примов – депутат парламента с 2015 года. В первый раз он пришел в Жогорку Кенеш от партии СДПК, а теперь как одномандатник от Алайского района. Его отцу, Бердибаю Примову, принадлежит компания «Пэрити коал». Она с 2011 года выиграла 570 тендеров на продажу угля организациям, которые финансируются из госбюджета, и заработала на этом почти 60 млн сомов. «Фактчек», ссылаясь на данные osoo.kg, пишет, что на отца депутата зарегистрировано 16 действующих компаний, работающих как на юге, так и на севере Кыргызстана. Они добывают уголь и известняк, торгуют автомобилями, производят кирпичи и черепицу, занимаются строительством. Читать еще: Горнодобывающие предприятия, телевидение и благотворительный фонд. Чем владеет семья депутата Примова?

